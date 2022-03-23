У Києві та двох АЕС зафіксовано збільшення концентрації цезію

Через пожежі в зоні ЧАЕС у повітрі дим із цезієм

Збільшення концентрації цезію не викликає серйозного занепокоєння у МАГАТЕ

У Києві та двох українських атомних електростанціях зафіксовано збільшення концентрації цезію. Про це заявило Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ).

Зазначається, що таке збільшення концентрації цезію не викликає серйозного занепокоєння з точки зону радіаційного фону.

#Украина сообщила МАГАТЭ, что пожарные борются с лесными пожарами вблизи #Чернобыльской АЭС. В Киеве и на двух АЭС выявлено небольшое повышение концентрации цезия в воздухе, но оно не вызывает серьезного беспокойства с точки зрения радиационного фона, говорится в сообщении. — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 23, 2022

Україна повідомила МАГАТЕ, що наразі рятувальники борються із лісовими пожежами поблизу Чорнобильської АЕС.

Нагадаємо, за даними супутникових знімків Sentinel-2 європейського космічного агентства (ESA) в межах зони відчуження ЧАЕС зафіксовано сім осередків займання.

20 березня на Чорнобильскій атомній електростанції, яку захопили російські військові й утримували в заручниках працівників, сьогодні вдалося провести часткову ротацію персоналу та евакуацію осіб, які там знаходилися.

ООН вважає можливим ядерний конфлікт через війну в Україні.