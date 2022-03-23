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    У Києві та двох АЕС зафіксовано збільшення концентрації цезію

    Через пожежі в зоні ЧАЕС у повітрі дим із цезієм - У Києві та двох АЕС зафіксовано збільшення концентрації цезію
    Через пожежі в зоні ЧАЕС у повітрі дим із цезієм

    Збільшення концентрації цезію не викликає серйозного занепокоєння у МАГАТЕ

    У Києві та двох українських атомних електростанціях зафіксовано збільшення концентрації цезію. Про це заявило Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ).

    Зазначається, що таке збільшення концентрації цезію не викликає серйозного занепокоєння з точки зону радіаційного фону.

    Україна повідомила МАГАТЕ, що наразі рятувальники борються із лісовими пожежами поблизу Чорнобильської АЕС.

    Нагадаємо, за даними супутникових знімків Sentinel-2 європейського космічного агентства (ESA) в межах зони відчуження ЧАЕС зафіксовано сім осередків займання.

    20 березня на Чорнобильскій атомній електростанції, яку захопили російські військові й утримували в заручниках працівників, сьогодні вдалося провести часткову ротацію персоналу та евакуацію осіб, які там знаходилися.

    ООН вважає можливим ядерний конфлікт через війну в Україні.

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    Теги: росія окупанти ЧАЕС війна АЕС Україна окупація #stoprussia
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    У Києві та двох АЕС зафіксовано збільшення концентрації цезію