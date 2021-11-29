У Києві почали встановлювати головну новорічну ялинку країни (відео)

Цього року неодмінний атрибут новорічних свят у столиці України буде заввишки 31 метр

Встановлювати та прикрашати ялинку будуть 10 днів

У понеділок, 29 листопада, на Софійську площу в Києві привезли частину металевих конструкцій, з яких будуть монтувати штучну ялинку на місці майбутнього новорічно-різдвяного містечка. Про це повідомили в Telegram-каналі Новини-Україна, опублікувавши відповідні фото.

Як повідомили організатори новорічного свята, основні роботи зі встановлення головної ялинки країни розпочнуться у вівторок, 30 листопада. Монтаж цієї конструкції триватиме 10 днів.

Висота штучної новорічної прикраси – 31 метр. На ній буде чимало іграшок і гірлянд, оскільки вона буде ширшою та об’ємнішою, ніж минулорічна.

Після розвантаження металеві конструкції неодмінного атрибута новорічних свят склали так, щоб вони не заважали пішоходам. Окрім того, тут розвантажили великі бетонні блоки вагою 100 тонн, які будуть служити противагами для її стійкості.

Ялинка традиційно запалає своїми вогнями 19 грудня, у День Святого Миколая.

Як уже повідомлялося, цьогоріч головна новорічна ялинка у Києві буде прикрашена на тему народження Ісуса.

Навколо ялинки збудують панно. Все це вінчатиме великий купол з ілюмінацією. Уся інсталяція буде близько 68 м у діаметрі. Дерево прикрасять 20 тисяч ялинкових іграшок золотого та червоного кольорів.

Офіційне відкриття новорічної ялинки на Софійській площі традиційно відбудеться з мером Віталієм Кличком та святим Миколаєм 19 грудня о 16:00. Не буде жодних живих концертів на площі, до яких кияни так звикли у докарантинні часи.

Цього разу ялинку на Софійській площі міська влада дозволила залишити до 19 січня.

Але зовсім без розваг кияни не залишаться. На Софійській площі до Володимирського проїзду, Маріїнському парку та парку Дружби Народів на киян чекатимуть ярмарки, фудкорти. А навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому спорудять ковзанку, яка також відкриється 19 грудня.

Більшість розваг через карантинні обмеження вирішили перенести до Добропарку, розташованого за Києвом. При цьому Добруцький стверджує, що киянам туди легко дістатися – від кількох станцій метро ходитимуть маршрутки.

Як повідомлялося, цьогоріч на новорічні свята ВДНГ перетвориться на казковий світ. «Зимова країна» відкриється 11 грудня.