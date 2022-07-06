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  4. До Києва приїхав премʼєр-міністр Ірландії Мартін
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    Новини

    До Києва приїхав премʼєр-міністр Ірландії Мартін

    До Києва приїхав премʼєр-міністр Ірландії Мартін
    фото: rte.ie

    Мартін планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським

    До Києва з офіційним візитом прибув премʼєр-міністр Ірландії Міхал Мартін. Про це інформує The Irirsh Times.

    Ірландський премʼєр заявив, що країна підтримуватиме Україну «перед обличчям аморальної та неспровокованої терористичної війни Росії».

    Як повідомляється, Мартін планує зустрітися з Володимиром Зеленським, аби поспілкуватися з українською владою щодо підтримки України на сьогодні і в майбутньому та обговорити плани про подальше відновлення країни після війни.

    «Бомбардування та напади на цивільне населення –це не що інше, як воєнні злочини, і я використаю свій візит, щоб висловити підтримку Ірландією кроків, спрямованих на повну відповідальність тих, хто стоїть за цими нападами», – заявив Міхал Мартін напередодні.

    Як повідомлялося, Ірландія заморозила активи на суму €1,72 млрд,які пов'язують з російськими фізичними та юридичними особами, які перебувають під санкціями.

    Нагадаємо, сенат Ірландії ухвалив резолюцію щодо війни РФ в Україні. Ірландія визнала дії РФ в Україні геноцидом.

    Теги: росія окупанти війна Ірландія Україна окупація #stoprussia
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    До Києва приїхав премʼєр-міністр Ірландії Мартін