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  4. На Харківщині ЗСУ накрили вогнем базу окупантів (відео)
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    Події в Україні

    На Харківщині ЗСУ накрили вогнем базу окупантів (відео)

    На Харківщині ЗСУ накрили вогнем базу окупантів (відео)
    фото: скріншот відео

    База горіла у селищі Великий Бурлук

    Збройні сили України Українські на Харківщині у селищі Великий Бурлук знищили базу російських загарбників. Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ.

    «Логістична база орків Великий Бурлук приймає вітання від нашого старого знайомого – дядечка Ленд Ліза. День стає дедалі яскравіший і яскравіший. А ми ще до обіду навіть не дійшли», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, ЗСУ за добу знищили 150 окупантів та дев'ять крилатих ракет. Генштаб оновив втрати ворога. Також українські захисники знищили «Урагани» окупантів.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    На Харківщині ЗСУ накрили вогнем базу окупантів (відео)