На Харківщині ЗСУ накрили вогнем базу окупантів (відео)

База горіла у селищі Великий Бурлук

Збройні сили України Українські на Харківщині у селищі Великий Бурлук знищили базу російських загарбників. Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ.

«Логістична база орків Великий Бурлук приймає вітання від нашого старого знайомого – дядечка Ленд Ліза. День стає дедалі яскравіший і яскравіший. А ми ще до обіду навіть не дійшли», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ за добу знищили 150 окупантів та дев'ять крилатих ракет. Генштаб оновив втрати ворога. Також українські захисники знищили «Урагани» окупантів.

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