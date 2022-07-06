  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка
  4. Як зміняться ціни на житло у вересні: експерт дав прогноз
рус
    Економіка

    Як зміняться ціни на житло у вересні: експерт дав прогноз

    Забудовники розраховуватимуть на залучення потенційних покупців в об&rsquo;єкти з високим ступенем готовності - Як зміняться ціни на житло у вересні: експерт дав прогноз
    Забудовники розраховуватимуть на залучення потенційних покупців в об’єкти з високим ступенем готовності
    фото з відкритих джерел

    Активні бойові дії змінили правила гри на ринку нерухомості

    До вересня найбільші київські девелопери запропонують потенційним покупцям житла на первинному ринку знижки у розмірі від 10% до 25%. Про це розповів Володимир Семенцов, співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development.

    За даними експерта, розмір знижок залежатиме насамперед від стадії будівництва того чи іншого ЖК, чи секції у складі житлового комплексу, від кількості нереалізованих квартир, а також від фінансової спроможності забудовника вести будівництво, мінімізувавши залучення коштів громадян.

    На його погляд, в об’єктах, в яких виконано понад 70% будівельних робіт, за умови 100% сплати вартості квартири розмір знижок може варіюватися від 10% до 15% в гривневому еквіваленті. В об’єктах, в яких роботи виконані лише на 50%, знижка може сягати 25% в гривні.

    «Наразі мова йде про те, що очікувані знижки застосовуватимуться на квартири, виставлені на продаж за довоєнними цінами та з максимальною оплатою на момент придбання. Забудовники розраховуватимуть на залучення потенційних покупців в об’єкти з високим ступенем готовності», – зауважив Володимир Семенцов.

    Разом з тим, як вказав експерт, поки тривають активні бойові дії, поки подальші наслідки війни непрогнозовані, навряд чи варто розраховувати на суттєве зростання попиту на первинному ринку житла.

    «До вересня-жовтня навряд чи можлива зміна цієї тенденції: продажі житла на первинному ринку будуть точковими, а не системними, тобто переважно через суб’єктивні причини конкретного покупця, а не завдяки кон’юнктурі ринку», – підкреслив очільник INSPI Development.

    Нагадаємо, що президент Зеленський анонсував масштабну відбудову України, заявивши, що усі постраждалі від рашистської агресії отримають компенсацію за зруйноване/знищене житло грошима чи квадратними метрами нової житлової нерухомості.

    Також Мін'юст пояснив, що потрібно для компенсації за відновлене власноруч житло.

    Теги: росія окупанти війна будівництво ціни житло Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Як зміняться ціни на житло у вересні: експерт дав прогноз