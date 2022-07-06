Як зміняться ціни на житло у вересні: експерт дав прогноз

Забудовники розраховуватимуть на залучення потенційних покупців в об’єкти з високим ступенем готовності

Активні бойові дії змінили правила гри на ринку нерухомості

До вересня найбільші київські девелопери запропонують потенційним покупцям житла на первинному ринку знижки у розмірі від 10% до 25%. Про це розповів Володимир Семенцов, співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development.

За даними експерта, розмір знижок залежатиме насамперед від стадії будівництва того чи іншого ЖК, чи секції у складі житлового комплексу, від кількості нереалізованих квартир, а також від фінансової спроможності забудовника вести будівництво, мінімізувавши залучення коштів громадян.

На його погляд, в об’єктах, в яких виконано понад 70% будівельних робіт, за умови 100% сплати вартості квартири розмір знижок може варіюватися від 10% до 15% в гривневому еквіваленті. В об’єктах, в яких роботи виконані лише на 50%, знижка може сягати 25% в гривні.

«Наразі мова йде про те, що очікувані знижки застосовуватимуться на квартири, виставлені на продаж за довоєнними цінами та з максимальною оплатою на момент придбання. Забудовники розраховуватимуть на залучення потенційних покупців в об’єкти з високим ступенем готовності», – зауважив Володимир Семенцов.

Разом з тим, як вказав експерт, поки тривають активні бойові дії, поки подальші наслідки війни непрогнозовані, навряд чи варто розраховувати на суттєве зростання попиту на первинному ринку житла.