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  4. Сенат Ірландії ухвалив резолюцію щодо війни РФ в Україні
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    Політика

    Сенат Ірландії ухвалив резолюцію щодо війни РФ в Україні

    документ
    Сенат Ірландії ухвалив резолюцію щодо війни РФ в Україні
    фото з відкритих джерел

    Ірландія визнала дії РФ в Україні геноцидом

    Сенат Ірландії ухвалив резолюцію, в якій визнав дії Росії в Україні геноцидом. Про це повідомив голова верхньої палати парламенту Ірландії Марк Дейлі.

    «... Незаконне вторгнення Російської Федерації в Україну є актом геноциду. Сенат Ірландії ухвалив резолюцію про геноцид Росії в Україні», – написав Дейлі у Твіттері.

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    Сенат Ірландії ухвалив резолюцію щодо війни РФ в Україні
    Сенат Ірландії ухвалив резолюцію щодо війни РФ в Україні

    Нагадаємо, міністерство транспорту Ірландії видало директиву для всіх портів і капітанів гаваней країни про заборону з 17 квітня входу судам, зареєстрованим у Росії.

    До слова, міжнародні експерти звинуватили Росію у геноциді

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    Теги: росія окупанти геноцид війна Ірландія Україна окупація #stoprussia
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    Сенат Ірландії ухвалив резолюцію щодо війни РФ в Україні