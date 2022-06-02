Сенат Ірландії ухвалив резолюцію щодо війни РФ в Україні

Ірландія визнала дії РФ в Україні геноцидом

Сенат Ірландії ухвалив резолюцію, в якій визнав дії Росії в Україні геноцидом. Про це повідомив голова верхньої палати парламенту Ірландії Марк Дейлі.

«... Незаконне вторгнення Російської Федерації в Україну є актом геноциду. Сенат Ірландії ухвалив резолюцію про геноцид Росії в Україні», – написав Дейлі у Твіттері.

Нагадаємо, міністерство транспорту Ірландії видало директиву для всіх портів і капітанів гаваней країни про заборону з 17 квітня входу судам, зареєстрованим у Росії.

До слова, міжнародні експерти звинуватили Росію у геноциді