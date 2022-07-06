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    Події в Україні

    Над Миколаївщиною ЗСУ збили дві ворожі ракети

    Над Миколаївщиною ЗСУ збили дві ворожі ракети
    фото з відкритих джерел

    Ракети були випущені з російського підводного човна в акваторії Чорного моря

    Сьогодні на Миколаївщиною українській захисники збили дві російські крилаті ракети морського базування типу «Калібр». Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ у Facebook.

    «06 липня близько 03.20 воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряне командування «Південь» знищили дві російські крилаті ракети морського базування типу «Калібр», якими ворог намагався атакувати Миколаївщину», – йдеться у повідомленні.

    Також зазначається ,що ракети були випущені з російського підводного човна в акваторії Чорного моря.

    Як повідомлялося, ворог обстріляв Миколаївщину: загинули люди, виникли пожежі.Нагадаємо, ЗСУ за добу знищили 150 окупантів та дев'ять крилатих ракет. Генштаб оновив втрати ворога. Також українські захисники знищили «Урагани» окупантів.

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    Теги: росія окупанти війна Миколаївщина Україна ракета окупація #stoprussia
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    Над Миколаївщиною ЗСУ збили дві ворожі ракети