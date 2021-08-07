В Україні від коронавірусу померли вже 50 дітей

Летальні випадки зафіксували серед дітей, які мали супутні захворювання

В Україні зафіксували вже близько 50 випадків смертей від коронавірусу дітей до 18 років. Це діти, які переважно мали супутні захворювання. Про це у інтерв’ю ZN.UA розповів голова Національно-технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій.

«Тому зараз ми ухвалили рішення вакцинувати дітей саме із супутніми захворюваннями, оскільки тут користь від вакцинації перевищує ризики від неї. Однак це не означає, що рішення не буде переглянуто в разі оновлення даних щодо безпечності вакцини. Європейська агенція з лікарських засобів, ЕCDC, коментуючи ситуацію, також зазначила, що хотіла б мати більше даних щодо безпечності вакцин для дітей», – зазначив Лапій.

Водночас усіх дітей в Україні наразі не вакцинують із кількох причин, пояснив експерт.

«Якщо зараз почнемо ще й вакцинацію дітей, то практично стоятимемо на двох платформах, які розходяться в різні боки. Ми не зможемо це охопити. Просто не вистачить людських ресурсів, які це робитимуть. Нам необхідно сконцентруватися на людях із групи ризику – старшого віку, із хронічними захворюваннями», – вважає Федір Лапій.

Імунолог також зауважив, що є певні занепокоєння щодо щеплення дітей від Covid-19. Єдина вакцина, яку нині дозволено використовувати для дітей від 12 років в Україні і в ЄС, Великій Британії – це Pfizer. У системі фармеконагляду за побічними реакціями після щеплення нею було зафіксовано міокардити – ураження серцевого м’язу. Ці випадки здебільшого концентрувалися у віковій групі від 16 до 19 років. Тобто можна припускати більшу схильність саме молодших людей до такого побічного наслудку.

«Британці висловили занепокоєння тим, що вакцинація дітей може призвести до більшої частоти міокардитів. Цю проблему вивчають. Пол Офіт, провідний американський експерт з імунопрофілактики – педіатр, імунолог, вірусолог, керівник Центру освіти з питань вакцинації Дитячої лікарні Філадельфії – стверджує, що в масштабі міокардити становлять поодинокі випадки», – сказав експерт.

Нагадаємо, що нещодавно у МОЗ дозволили вакцинувати дітей віком від 12 років вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Для отримання щеплення батьки дітей 12-15 років або самі діти віком 16-17 років мають звернутися до педіатра або сімейного лікаря.

До слова, Емірати вакцинуватимуть проти коронавірусу дітей від трьох років.

А в Італії схвалили використання вакцини проти коронавірусу від американської компанії Moderna для дітей у віці 12-17 років, що зробило її другим препаратом, схваленим для підлітків, поряд із вакциною Pfizer.

Нагадаємо, у липні в Україні зробили 2,9 млн Covid-щеплень, план на серпень – 4,5 млн.

Також у МОЗ повідомили, що тест на антитіла після вакцинації робити не варто.