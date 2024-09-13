Сили безпілотних систем знищили біля Сейму рідкісну інженерну машину РФ

Оператори 413 окремого батальйону БпС «Рейд» СБС у взаємодії зі зведеним загоном БпС 78 ОДШП «Джміль» в знищили рідкісну новітню систему дистанційного мінування «Земледелие»

Оператори батальйону безпілотних систем «Рейд» та окремого десантно-штурмового полку «Джміль» Сил безпілотних систем ЗСУ знищили біля річки Сейм російську новітню систему дистанційного мінування «Земледелие». Про це Сили безпілотних систем повідомили у Telegram та оприлюднили відповідне відео.

«Оператори 413 окремого батальйону БпС «Рейд» СБС у взаємодії зі зведеним загоном БпС 78 ОДШП «Джміль» в районі понтонної переправи противника на річці Сейм знищили рідкісну новітню систему дистанційного мінування «Земледелие», – ідеться у повідомленні.

Оператори 413 окремого батальйону БпС «Рейд» СБС у взаємодії зі зведеним загоном БпС 78 ОДШП «Джміль» в районі понтонної переправи противника на р. Сейм знищили рідкісну новітню систему дистанційного мінування «Земледелие» pic.twitter.com/QLlOp1FQXt — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 13, 2024

Нагадаємо, під Маріуполем завдано удару по складу ракет для ППО окупантів. Можливе і ураження розрахунку ППО. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Наразі, за даними радника мера, загарбники розглядають евакуацію с. Портовське, все перекрито окупантами, така ж ситуація і в Мангуші.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині окупанти завдали удару по машинах гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За словами президента, станом на цей час відомо про трьох вбитих. Двом пораненим надається необхідна допомога.