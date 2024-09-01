У Києві проходить масштабна велогонка (відео)
У спортивному заході беруть участь приблизно 1000 учасників
У столиці в неділю, 1 вересня, проходить масштабна велосипедна гонка. Відео з події поширили місцеві телеграм-канали.
Організатори заявляють, що у велогонці беруть участь приблизно 1000 учасників. На відео можна побачити частину велопробігу, яка пройшла через Голосіївський парк – вул. Ак. Заболотного.
Масштабна велогонка сьогодні стартувала у Києві.
Організатори заявляють, що в ній беруть участь приблизно 1000 учасників.
На відео частина велопробігу яка пройшла через Голосіївський парк - вул. Ак. Заболотного pic.twitter.com/6dZM6TCU5i
Нагадаємо, що в Солом’янському районі Києва на вулиці Митрополита Василя Липківського облаштували велодоріжку, яка не відповідає нормам та проєктній документації. Це сталося на початку серпня й увагу на це звернули у спільноті Bike City Consulting.
Некоректно облаштована велодоріжка на Липківського викликала резонанс у велоспільноті. Люди критикували як саме рішення, так і те, що воно суперечить проєкту. Вже через тиждень комунальники виправили помилку, зробивши велодоріжку правильною та пофарбувавши її поверхню (як належить) у червоний колір.
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