У Києві проходить масштабна велогонка (відео)

У спортивному заході беруть участь приблизно 1000 учасників

У столиці в неділю, 1 вересня, проходить масштабна велосипедна гонка. Відео з події поширили місцеві телеграм-канали.

Організатори заявляють, що у велогонці беруть участь приблизно 1000 учасників. На відео можна побачити частину велопробігу, яка пройшла через Голосіївський парк – вул. Ак. Заболотного.

Масштабна велогонка сьогодні стартувала у Києві.



Організатори заявляють, що в ній беруть участь приблизно 1000 учасників.



На відео частина велопробігу яка пройшла через Голосіївський парк - вул. Ак. Заболотного pic.twitter.com/6dZM6TCU5i — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 1, 2024

Нагадаємо, що в Солом’янському районі Києва на вулиці Митрополита Василя Липківського облаштували велодоріжку, яка не відповідає нормам та проєктній документації. Це сталося на початку серпня й увагу на це звернули у спільноті Bike City Consulting.

Некоректно облаштована велодоріжка на Липківського викликала резонанс у велоспільноті. Люди критикували як саме рішення, так і те, що воно суперечить проєкту. Вже через тиждень комунальники виправили помилку, зробивши велодоріжку правильною та пофарбувавши її поверхню (як належить) у червоний колір.