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У Києві проходить масштабна велогонка (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Києві проходить масштабна велогонка (відео)
Велосипедна гонка в Києві
скріншот відео

У спортивному заході беруть участь приблизно 1000 учасників

У столиці в неділю, 1 вересня, проходить масштабна велосипедна гонка. Відео з події поширили місцеві телеграм-канали.

Організатори заявляють, що у велогонці беруть участь приблизно 1000 учасників. На відео можна побачити частину велопробігу, яка пройшла через Голосіївський парк – вул. Ак. Заболотного.

Нагадаємо, що в Солом’янському районі Києва на вулиці Митрополита Василя Липківського облаштували велодоріжку, яка не відповідає нормам та проєктній документації. Це сталося на початку серпня й увагу на це звернули у спільноті Bike City Consulting.

Некоректно облаштована велодоріжка на Липківського викликала резонанс у велоспільноті. Люди критикували як саме рішення, так і те, що воно суперечить проєкту. Вже через тиждень комунальники виправили помилку, зробивши велодоріжку правильною та пофарбувавши її поверхню (як належить) у червоний колір. 

Теги: спорт велосипед велогонка Київ

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