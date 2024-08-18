У Києві введено обмеження руху транспорту

Температура повітря у столиці перевалила за +30 градусів за Цельсієм

Обмеження стосується автомобілів фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн

У Києві 18 серпня обмежено рух вантажівок. Причина стало підвищення температури повітря. Про це повідомила патрульна поліція Києва.

«Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 градусів за Цельсієм», – йдеться у повідомленні.

Заборона стосується автомобілів фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Перечекати спеку водії великогабаритного вантажного транспорту можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.