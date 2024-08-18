У Києві введено обмеження руху транспорту
Обмеження стосується автомобілів фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн
У Києві 18 серпня обмежено рух вантажівок. Причина стало підвищення температури повітря. Про це повідомила патрульна поліція Києва.
«Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 градусів за Цельсієм», – йдеться у повідомленні.
Заборона стосується автомобілів фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн.
Перечекати спеку водії великогабаритного вантажного транспорту можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.
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