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У Києві введено обмеження руху транспорту

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Києві введено обмеження руху транспорту
Температура повітря у столиці перевалила за +30 градусів за Цельсієм
ілюстрація: патрульна поліція Києва

Обмеження стосується автомобілів фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн

У Києві 18 серпня обмежено рух вантажівок. Причина стало підвищення температури повітря. Про це повідомила патрульна поліція Києва.

«Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 градусів за Цельсієм», – йдеться у повідомленні.

Заборона стосується автомобілів фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Перечекати спеку водії великогабаритного вантажного транспорту можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Теги: Київ спека дорожній рух

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