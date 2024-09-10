У центрі Києва 11 вересня діятимуть обмеження дорожнього руху
Рух деякими ділянками буде обмежено у зв'язку з проведенням саміту Кримської платформи
У зв'язку з проведенням саміту Кримської платформи у центрі Києва завтра, 11 вересня, діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Про це повідомляє Управління державної охорони України.
«11 вересня, у зв’язку з проведенням саміту Кримської платформи, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста, а також у Печерському та Шевченківському районах», – зазначено в повідомленні.
Киян та гостей столиці просять врахувати зазначену інформацію під час переміщення містом.
Нагадаємо, Україна готує саміт Кримської платформи на 11 вересня, натомість команда першої леді готує Саміт перших леді і джентльменів, який теж відбудеться цього тижня.
Раніше представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева заявляла, що повноцінна робота над концепцією майбутнього саміту Кримської платформи триває.
«Ми вже зараз працюємо з Міністерством закордонних справ й Офісом президента України над загальною гранд-концепцією саміту Кримської платформи», – сказала вона на Міжнародному форумі експертної мережі Кримської платформи.
За словами Ташевої, особливу увагу планують приділити реінтеграції тимчасово окупованих територій і правам людини.
Коментарі — 0