У центрі Києва 11 вересня діятимуть обмеження дорожнього руху

У Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста, а також у Печерському та Шевченківському районах

Рух деякими ділянками буде обмежено у зв'язку з проведенням саміту Кримської платформи

У зв'язку з проведенням саміту Кримської платформи у центрі Києва завтра, 11 вересня, діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Про це повідомляє Управління державної охорони України.

«11 вересня, у зв’язку з проведенням саміту Кримської платформи, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста, а також у Печерському та Шевченківському районах», – зазначено в повідомленні.

Киян та гостей столиці просять врахувати зазначену інформацію під час переміщення містом.

Кримська платформа – ініційований Україною новий формат міжнародний консультаційно-координаційний формат Кримська платформа збирає під своєю егідою усі тематичні заходи та ініціативи з кримського питання в рамках міжнародних організацій, інших міжнародних урядових і неурядових форумів.

Нагадаємо, Україна готує саміт Кримської платформи на 11 вересня, натомість команда першої леді готує Саміт перших леді і джентльменів, який теж відбудеться цього тижня.

Раніше представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева заявляла, що повноцінна робота над концепцією майбутнього саміту Кримської платформи триває.

«Ми вже зараз працюємо з Міністерством закордонних справ й Офісом президента України над загальною гранд-концепцією саміту Кримської платформи», – сказала вона на Міжнародному форумі експертної мережі Кримської платформи.

За словами Ташевої, особливу увагу планують приділити реінтеграції тимчасово окупованих територій і правам людини.