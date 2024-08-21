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У бік столиці прямувало до десятка дронів: влада повідомила деталі нічної атаки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У бік столиці прямувало до десятка дронів: влада повідомила деталі нічної атаки
Усі дрони було збито на підступах до столиці
фото: з відкритих джерел

За останньою інформацією, руйнувань та жертв у Києві немає

Вночі та зранку 21 серпня російські загарбники намагалася атакувати Київ. Окупанти спрямували на столицю до 10 ударних дронів, їх було збито на підступах. Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації у Telegram.

Як зазначає КМВА, у столиці вже четверта тривога від початку доби. Остання була пов'язана із загрозою ударів балістичного озброєння. Проте пусків ракет в напрямку столиці зафіксовано не було.

З 23:00 20 серпня, всю ніч та ранок більшість регіонів України перебували під загрозою ударних дронів, Київ не виключення.

«За попередньою інформацією, в бік столиці прямувало до десятка ворожих дронів. Але силами і засобами ППО усі ударні БпЛА окупанта були знищені ще на підступах до Києва», – йдеться у повідомленні.

За останньою інформацією, руйнувань та жертв у Києві немає.

Як повідомлялося, у ніч на 21 серпня Київська область зазнала чергової атаки ворожих безпілотників, ймовірно типу «Шахед». Сили та засоби протиповітряної оборони області активно працювали по ворожих цілях у повітряному просторі регіону. Про це повідомляла Київська обласна військова адміністрація. Окупаційна влада стверджувала, що жертв і руйнувань внаслідок падіння уламків ракети немає. 

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Теги: Київ Київщина безпілотник дрон обстріл

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