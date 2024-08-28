Польща незабаром отримає нові винищувачі F-35 Husarz (відео, фото)

Згідно з офіційними планами, перші військові літаки доставлять до Польщі 2026 року

Польський винищувач F-35 Husarz, як пише місцеве видання Gazeta, на завершальному етапі виробництва та оснащення. Про це свідчать відповідні відео та знімки в соцмережах.

«Прослідкуйте разом з нами за подорожжю першого польського F-35 нашою виробничою лінією завдовжки більше кілометра у Форт-Уерті, штат Техас», – написали представники компанії Lockheed Martin Europe в соцмережах.

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«Цієї середи ми представимо польський F. -35А Husarz – стежте за оновленнями «будьте пильні», – додали розробники.

Poland’s first F-35 Lightning II “Husarz” is coming soon, be on the lookout for tomorrow's reveal. 🐎 pic.twitter.com/WlnI8vvhDL — Lockheed Martin Europe (@LMEuropeNews) — Lockheed Martin Europe (@LMEuropeNews) August 27, 2024

Все вказує на те, що перші польські F-35 залишать завод у серпні цього року. Але перші шість літаків вирушать до Польщі не одразу. Спочатку їх перекинуть на авіабазу Національної гвардії Еббінг Ейр в Арканзасі, де тренуватимуться польські пілоти.

Follow along with Poland’s first @thef35 while it progresses through our more than 1-km-long manufacturing line in Fort Worth, TX.



We’re revealing Poland's F-35A “Husarz” this Wednesday — stay tuned. #Husarz pic.twitter.com/NzaFhu3ydH — Lockheed Martin Europe (@LMEuropeNews) August 23, 2024

Згідно з офіційними планами, перші військові літаки доставлять до Польщі 2026 року. Постачання триватимуть до 2030 року — щорічно по 4-6 винищувачів.

Як пише видання, винищувачі F-35 – справді сучасна повітряна зброя. «Це універсальні платформи, пристосовані для виконання розвідувальних завдань, ведення радіоелектронної боротьби, підтримки наземної складової чи боротьби з авіацією противника як у рамках національних операцій, так і в системі союзників», – йдеться на сайті Міноборони. F-35 мають бути сумісні з системою Patriot, яку поляки придбали в 2018 році, і з літаками F-16, які армія Польщі має вже кілька років.

Контракт на постачання 32 винищувачів п'ятого покоління F-35 в рамках програми Harpia підписав Маріуш Блащак, який у 2020 році був міністром оборони. Проте вже за нової влади визначилися з назвою літаків. Власне, це вирішили поляки. Генеральний штаб Війська Польського провів конкурс на назву для F-35. З понад 800 пропозицій перемогла назва Husarz.

Нагадаємо, Польща може передати Україні свої винищувачі МіГ-29, але тільки після того, як отримає більш сучасну заміну. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.Голова польського Міноборони сказав, що розуміє прохання президента Володимира Зеленського щодо передачі Україні своїх винищувачів МіГ-29, але підкреслив, що Польща ухвалює рішення через призму своєї безпеки й уже зробила для України все, що могла.