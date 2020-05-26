Цієї зими Київавтодор витратив більше грошей, ніж минулої: куди пішли кошти документ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Цьогоріч зима була малосніжною, і київським дорожникам не доводилося прибирати сніг Фото: Київавтодор

У Київавтодорі заявили, що було зекономлено кошти в розмірі 58,5 млн грн

Упродовж осінньо-зимового періоду 2019-2020 рр. комунальна корпорація «Київавтодор» витратила більше грошей на прибирання та вивезення снігу, ніж за сезон 2018-2019 рр. Про це йдеться у відповіді Київавтодору на запит юриста Ростислава Кравця.

Документ він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Як свідчить документ, цьогоріч комунальниками було витрачено 395,4 мільйонів грн із 479,4 млн грн виділених. Минулої зими було виділено 338 млн грн, а витрачено 328 млн грн.

У корпорації роз’яснюють, що ця сума витрачена не тільки на прибирання снігу. А на утримання вулично-дорожньоï мережі столиці впродовж 5 місяців – із листопада до березня.

Київавтодор повідомив, куди пішли кошти:

326,2 млн грн, що майже на 20% більше ніж у минулому сезоні, – це заробітна платня понад 3800 дорожників за 5 місяців;

48,8 млн грн – на закупівлю паливо-мастильних матеріалів;

10,6 млн грн – на заготівлю протиожеледних матеріалів (частину матеріалів було заготовлено раніше і така практика застосовується останні 5 років);

6,4 млн грн – на закупівлю запасних частин та ремонт техніки;

3,4 млн грн – на інші виробничі потреби (інструменти, спецодяг).

«Попри замалу кількість опадів під час осінньо-зимового періоду 2019-2020 рр., постійно виконувався комплекс робіт із превентивної обробки протиожеледними матеріалами балансових об’єктів транспортної інфраструктури. Для запобігання утворення небезпечної ожеледі та слизькості при перепадах температури через 0°С оброблялися технічною сіллю, піщано-соляною сумішшю та ропою небезпечні ділянки: мости та шляхопроводи, спуски і підйоми, покриття із бруківки», - зазначили дорожники.

Київавтодор повідомив, що завдяки малосніжній та теплій зимі на базах шляхово-експлуатаційних підприємств сформувався запас технічної солі у розмірі 44,6 тис. тонн (90% від планової потреби) орієнтовною вартістю близько 50 млн грн. «Ці залишки солі використають під час наступного осінньо-зимового періоду, що також зекономить бюджетні кошти на її закупівлі у майбутньому», - вказали в корпорації.

Також за сезон було заощаджено паливо-мастильні матеріали і сформовано запас у загальному розмірі понад 400 тонн (дизельне паливо, бензин, газ) орієнтовною вартістю майже 8,5 млн грн.

«Загалом за осінньо-зимовий період 2019-2020 рр. у порівнянні з осінньо-зимовим періодом 2018-2019 рр. », - підсумували у Київавтодорі.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що минулої зими Київ зекономив понад 44,5 тис. тонн солі. І в наступному сезоні дорожники витратять значно менше коштів на закупівлю посипальних матеріалів