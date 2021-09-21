В Україні у вівторок, 21 вересня, у східних регіонах дощитиме

В Карпатах вночі буде близько 0°

У вівторок, 21 вересня, в Україні буде переважно хмарна, дощова і холодна погода. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Хмарна погода протримається на Західній Україні цілий день. Однак опадів хмари не принесуть. Повітря там прогріється до +8 ... + 10 градусів. Найтепліше буде в Ужгороді – +12 ... + 14 градусів.

На сході сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Дощ слід очікувати в другій половині дня. Стовпчики термометрів покажуть +12 ... + 14, лише на Луганщині буде +15 ... + 17 градусів.

На півночі протягом усього дня погода буде похмурою. Вночі, вранці і ввечері очікується невеликий дощ +8 ... + 10 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 21 вересня

У південних регіонах буде трохи тепліше – +15 ... + 17 градусів. У той же час небо весь день буде в хмарах. Опадів синоптики не прогнозують.

В Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний дощ закінчиться ще до приходу ранку. День пройде без опадів, а ввечері дощ почнеться знову. Повітря прогріється до +7 ... + 9 градусів.