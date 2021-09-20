Якою буде погода протягом тижня: синоптики дали прогноз на кожен день (карта)

Найхолодніше буде в західних і північних областях

В Україну прийшла метеорологічна осінь, цього тижня буде багато дощів та істотно похолодає. Опади очікуються повсюдно, проте до кінця тижня вони ослабнуть. Особливо свіжо буде в північних і західних областях. Проте вже ближче до вихідних температура в країні почне підвищуватися. Про це свідчать дані погода УНІАН.

Тиждень в Україні почнеться з похолодання. Найхолодніше буде в західних і північних областях, +7°...+12°. На решті території – трохи тепліше, місцями навіть до +21°. Дощі практично покинуть територію країни, опади очікуються лише на півночі та в Криму.

У вівторок, 21 вересня, похолодання добереться до східних і південних областей України. Тут стовпчики термометрів покажуть +13°...+17°. Місцями на півночі та північному сході пройдуть дощі. У нічні години температура опускатиметься до +4°...+7°.

У середу, 22 вересня, на українців чекає похмура погода. На заході, півночі та місцями в центрі країни пройдуть дощі. Найхолодніше буде в північних областях, всього лише до +8° вдень. На сході, півдні та на заході України стовпчики термометрів покажуть +9°...+12°.

У четвер, 23 вересня, в східних і західних областях температура підніматиметься до +14°, на півночі України – як і раніше прохолодніше всього, до +9°. У цей день у більшості областей пройдуть невеликі дощі. Суха погода очікується лише в західних областях.

У п'ятницю, 24 вересня, температура в Україні почне підвищуватися. Потеплішає на кілька градусів по всій країні. В окремих областях на заході, сході та півдні країни стовпчики термометрів покажуть +15°...+19°. Дощі продовжаться.

На вихідних в Україну прийде потепління. Місцями повітря прогріється до +18°...+21°. Дощі продовжить йти по всій країні, проте їх інтенсивність зменшиться. До того ж все частіше почне показуватися сонце – по всій країні очікується невелика хмарність.

Також на вихідних все частіше почне показуватися сонце – по всій країні очікується невелика хмарність.

Як раніше повідомлялося, у понеділок, 20 вересня, в Україні очікується похолодання та дощова погода. Тільки в південних областях опадів не прогнозують.