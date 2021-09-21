Через 30 років українські степи можуть перетворитися в пустелі

Це може статися через швидку зміну клімату

Також під загрозою зникнення родючі чорноземи

Український вчений Євген Дикий вважає, що степова зона нашої країни вже через 30 років може стати пустелею. Про це вчений розповів «24 каналу».

Директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий заявив, що в пустелю перетворитися частина України. Таку ж, яка у нас є в Херсонській області – Олешківські піски. Крім того, є і загроза втрати родючих українських чорноземів.

Це може статися через швидку зміну клімату. Води в ґрунті ставатиме менше, посилюється вивітрювання. Тому зникає чорнозем. Цей процес занадто швидко прискорюється, тому скоро ми можемо побачити появу пустель на території південних областей.

Саме так і були утворені Олешківські піски, а не природним шляхом. Цьому також сприяло неправильне розорювання ґрунту.

Як повідомлялося, за середньою температурою повітря літо 2021 року займає другу позицію серед найспекотніших у Києві з 1881 року.

Кількість опадів за літо на проспекті Науки склала 77% кліматичної норми, це літо ввійшло у двадцятку найсухіших у Києві з 1891 року.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря у серпні склала +21,1°С, що на 0,7°С вище за кліматичну норму.