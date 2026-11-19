У Києві триває чергова атака ворожих безпілотників. Зафіксовано падіння уламків та руйнування одразу в трьох районах – Подільському, Оболонському та Шевченківському. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Віталія Кличка.

За даними мера, на Подолі на одній із локацій виникла пожежа у квартирах житлового будинку. За іншою адресою в цьому ж районі зафіксовано падіння БпЛА на відкритій території.

Крім того, в Оболонському районі уламки збитого дрона горять на проїжджій частині дороги. У Шевченківському районі уламки безпілотника впали на дах восьмиповерхового житлового будинку. Екстрені служби прямують на всі місця подій.

Нагадаємо, вранці 19 листопада російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. Наслідки ворожого обстрілу зафіксовані у трьох районах столиці, постраждалих немає. Із 14:42 у місті триває вже восьма від початку доби повітряна тривога, лунають вибухи, працює ППО. Повідомлялося, що у Подільському районі уламки БпЛА впали біля триповерхової будівлі. Попередньо, без пожежі. В Оболонському районі уламки впали на відкритій території. Наразі відомо про одну постраждалу жінку. Їй надається необхідна медична допомога.