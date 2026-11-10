Скид невідомої рідини зафіксовано на річці Любка у Святошинському районі Києва

Екоінспектори відібрали проби води для проведення лабораторних досліджень, аби встановити склад та властивості скинутої речовини

У Святошинському районі столиці зафіксували скид невідомих речовин у річку Любка. Вода в водоймі набула рожевого забарвлення та має виражений хімічний запах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну екологічну інспекцію Північного округу.

Екоінспектори здійснили обстеження водойми 25 жовтня та 9 листопада. Під час перевірки фахівці виявили скид рідини невідомого походження з колектора безпосередньо в річку.

Фахівці відділу інструментально-лабораторного контролю відібрали проби води для проведення лабораторних досліджень, аби встановити склад та властивості скинутої речовини.

Річка забруднена невідомою речовиною фото: Державна екологічна інспекція Північного округу

У Державній екологічній інспекції Північного округу зазначили, що ситуація перебуває під їхнім контролем. Подальші заходи реагування визначать одразу після отримання результатів аналізів відповідно до вимог природоохоронного законодавства.

Екоінспектори відібрали проби води для проведення лабораторних досліджень, аби встановити склад та властивості скинутої речовини фото: Державна екологічна інспекція Північного округу

Річка Любка – це права притока річки Ірпінь, що протікає на північному заході Києва та в його околицях (Святошинський район, межі Академмістечка, Святошинського лісопарку та поблизу Коцюбинського). Її довжина близько 9 кілометрів. Річка впадає в річку Ірпінь у Святошинському лісі (урочище Романівське болото).

У 2002 році на її базі створено загальнозоологічний заказник місцевого значення «Річка Любка» площею 163 га. Її заповідали через те, що це антропогенно не навантажена територія, на якій збереглися типові для Полісся представники тваринного світу.

Нагадаємо, у Дарницькому районі столиці сталася масштабна комунальна аварія – біля будівництва житлового комплексу «Н2О» на Позняках прорвало центральний міський колектор. Нечистоти затопили прилеглу територію та потрапили у водойму. Це вже не перший подібний випадок. За словами активістів, взимку витікання з колектора сталося під час підключення забудовником мереж ЖК до міської каналізації.

Раніше на Київщині у річці Борщагівка після ворожої атаки дронами зафіксували витік важких металів, кислот та критичне падіння рівня кисню. Екологи попереджають про загрозу забруднення ґрунтових вод та джерел питної води.