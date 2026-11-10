Головна Київ Новини
search button user button menu button
1721-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Скид невідомої рідини зафіксовано на річці Любка у Святошинському районі Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Скид невідомої рідини зафіксовано на річці Любка у Святошинському районі Києва
Річка Любка у Києві змінила колір
фото: Державна екологічна інспекція Північного округу

Екоінспектори відібрали проби води для проведення лабораторних досліджень, аби встановити склад та властивості скинутої речовини

У Святошинському районі столиці зафіксували скид невідомих речовин у річку Любка. Вода в водоймі набула рожевого забарвлення та має виражений хімічний запах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну екологічну інспекцію Північного округу.

Екоінспектори здійснили обстеження водойми 25 жовтня та 9 листопада. Під час перевірки фахівці виявили скид рідини невідомого походження з колектора безпосередньо в річку.

Фахівці відділу інструментально-лабораторного контролю відібрали проби води для проведення лабораторних досліджень, аби встановити склад та властивості скинутої речовини.

Річка забруднена невідомою речовиною
Річка забруднена невідомою речовиною
фото: Державна екологічна інспекція Північного округу

У Державній екологічній інспекції Північного округу зазначили, що ситуація перебуває під їхнім контролем. Подальші заходи реагування визначать одразу після отримання результатів аналізів відповідно до вимог природоохоронного законодавства. 

Екоінспектори відібрали проби води для проведення лабораторних досліджень, аби встановити склад та властивості скинутої речовини
Екоінспектори відібрали проби води для проведення лабораторних досліджень, аби встановити склад та властивості скинутої речовини
фото: Державна екологічна інспекція Північного округу

Річка Любка – це права притока річки Ірпінь, що протікає на північному заході Києва та в його околицях (Святошинський район, межі Академмістечка, Святошинського лісопарку та поблизу Коцюбинського). Її довжина близько 9 кілометрів. Річка впадає в річку Ірпінь у Святошинському лісі (урочище Романівське болото).

У 2002 році на її базі створено загальнозоологічний заказник місцевого значення «Річка Любка» площею 163 га. Її заповідали через те, що це антропогенно не навантажена територія, на якій збереглися типові для Полісся представники тваринного світу.

Нагадаємо, у Дарницькому районі столиці сталася масштабна комунальна аварія – біля будівництва житлового комплексу «Н2О» на Позняках прорвало центральний міський колектор. Нечистоти затопили прилеглу територію та потрапили у водойму. Це вже не перший подібний випадок. За словами активістів, взимку витікання з колектора сталося під час підключення забудовником мереж ЖК до міської каналізації.

Раніше на Київщині у річці Борщагівка після ворожої атаки дронами зафіксували витік важких металів, кислот та критичне падіння рівня кисню. Екологи попереджають про загрозу забруднення ґрунтових вод та джерел питної води. 

Читайте також:

Теги: Київ водойма екологія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вологість повітря у Києві становить 83 %
Якість повітря у Києві 8 листопада 2026 року
8 листопада, 08:11
Через постійні обстріли енергосистеми застосовані екстрені відключення
У Києві запроваджено екстрені відключення світла
1 листопада, 08:10
Повітряна тривога у Києві тривала шість хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала шість хвилин
30 жовтня, 23:29
У період 2022-2025 років на рахунки представництв аптечні мережі перерахували понад 2 млрд грн за начебто користування інструкціями з дезінфекції та дератизації приміщень
Масштабна схема в аптеках: у Києві викрито ухилення від податків на понад 2 млрд грн
28 жовтня, 13:05
У частині Голосіївського та Солом'янського районів Києва діють екстрені відключення
У двох районах Києва запроваджено екстрені відключення світла
24 жовтня, 10:42
У Києві планують створити резервні маршрути для сполучення між лівим і правим берегами Дніпра
Нардеп оцінив, чи врятують столицю від транспортного колапсу резервні переправи через Дніпро
22 жовтня, 20:23
Київ охопили затори після атаки
Транспортний колапс у Києві: місто скували затори після нічного обстрілу
22 жовтня, 09:23
«Епіцентр» на Почайній знищено
Російська атака знищила «Епіцентр» у одному з районів Києва
22 жовтня, 07:55
Замість платанів на Прорізній тепер зростають клени Фрімана
«Київзеленбуд» замінив загиблі платани на Прорізній: що посадили натомість
16 жовтня, 18:39

Новини

Скид невідомої рідини зафіксовано на річці Любка у Святошинському районі Києва
Скид невідомої рідини зафіксовано на річці Любка у Святошинському районі Києва
Вибух акумулятора в житловому будинку: у Києві рятувальники евакуювали людей через пожежу
Вибух акумулятора в житловому будинку: у Києві рятувальники евакуювали людей через пожежу
Смертельна аварія у Києві: BMW на швидкості врізався в дерево на Столичному шосе
Смертельна аварія у Києві: BMW на швидкості врізався в дерево на Столичному шосе
Зґвалтував співмешканку друга, поки той був відсутній: у Києві затримано нападника
Зґвалтував співмешканку друга, поки той був відсутній: у Києві затримано нападника
Ремонт конфайнменту Чорнобильської АЕС: Україна отримає 303 млн євро
Ремонт конфайнменту Чорнобильської АЕС: Україна отримає 303 млн євро
У двох містах Київщини погіршилася якість повітря
У двох містах Київщини погіршилася якість повітря

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 листопада 2026
113K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
103K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
75K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
70K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

Зеленський поставив крапку у багаторічній інтризі навколо відомого київського університету
Сьогодні, 18:02
«Чим пишатися?»: вчителька розкритикувала колег, які відмовляються використовувати ШІ
Сьогодні, 16:22
Ректора університету Богомольця відсторонено від посади: що відомо
Сьогодні, 15:08
В Україні до 12°, в західних областях дощитиме: погода на 10 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 10 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Шкільний скандал на Київщині: вчителям урізають зарплати, директорки дали пояснення
Вчора, 19:36

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua