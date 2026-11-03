Рух метро Південним мостом тимчасово призупинено: як працює «зелена» гілка

У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції продовжують працювати в режимі укриття цілодобово

Про відновлення руху «зеленої» лінії у звичайному режимі пасажирам повідомлять додатково

У столичному мктрополітені поінформували про поточний режим роботи «зеленої» (Сирецько-Печерської) лінії. Наразі рух поїздів через Південний міст тимчасово призупинений. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу метрополітену.

Зараз поїзди курсують за двома ділянками:

«Сирець» – «Видубичі»;

«Осокорки» – «Червоний Хутір».

У комунальному підприємстві нагадують, що обмеження діють через пошкодження інфраструктури метрополітену на Південному мості, яке сталося під час обстрілу столиці в ніч на 27 жовтня.

Про відновлення руху «зеленої» лінії у звичайному режимі пасажирам повідомлять додатково.

Також у метрополітені наголошують: у разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції продовжують працювати в режимі укриття цілодобово.

Нагадаємо, наразі у Києві та Київській області діють екстрені відключення світла, які є наслідком російських ударів, зокрема,і й у ніч проти 3 листопада.