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Рух метро Південним мостом тимчасово призупинено: як працює «зелена» гілка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух метро Південним мостом тимчасово призупинено: як працює «зелена» гілка
У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції продовжують працювати в режимі укриття цілодобово
фото: glavcom.ua

Про відновлення руху «зеленої» лінії у звичайному режимі пасажирам повідомлять додатково

У столичному мктрополітені поінформували про поточний режим роботи «зеленої» (Сирецько-Печерської) лінії. Наразі рух поїздів через Південний міст тимчасово призупинений. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу метрополітену.

Зараз поїзди курсують за двома ділянками:

  • «Сирець» – «Видубичі»;
  • «Осокорки» – «Червоний Хутір».

У комунальному підприємстві нагадують, що обмеження діють через пошкодження інфраструктури метрополітену на Південному мості, яке сталося під час обстрілу столиці в ніч на 27 жовтня.

Про відновлення руху «зеленої» лінії у звичайному режимі пасажирам повідомлять додатково.

Також у метрополітені наголошують: у разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції продовжують працювати в режимі укриття цілодобово.

Нагадаємо, наразі у Києві та Київській області діють екстрені відключення світла, які є наслідком російських ударів, зокрема,і й у ніч проти 3 листопада.

Теги: Київ метро

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