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Обшуки в «Київтеплоенерго»: правоохоронці вилучають документи Плану стійкості столиці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Обшуки в «Київтеплоенерго»: правоохоронці вилучають документи Плану стійкості столиці
6 листопада провели обшуки в помешканнях кількох працівників підприємства
фото: Київтеплоенерго

У «Київтеплоенерго» вважають, що обшуки за таких обставин можуть свідчити про політичний тиск

У комунальному підприємстві «Київтеплоенерго» та в помешканнях кількох його працівників 6 листопада відбулися слідчі дії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на преммдужбу КМДА.

За даними міської адміністрації, під час обшуків правоохоронці вилучали оригінали проєктно-кошторисної документації. Ті необхідні для початку робіт із реалізації критичних проєктів у межах Плану стійкості Києва – зокрема створення об’єктів резервного живлення та розподіленої когенерації для споживачів Голосіївського, Деснянського та інших районів столиці.

У КП «Київтеплоенерго» наголосили, що проєктні роботи наразі ще не оплачували: фінансування передбачене лише після їх виконання, відтак акти виконаних робіт не підписувалися та кошти за ними не перераховувалися.

У комунальному підприємстві вважають обшуки за таких обставин політичним тиском і застерігають, що вилучення документації може ускладнити підготовку до запуску опалення та реалізацію енергетичних проєктів у столиці.

Нагадаємо, ускладнення ситуації з електропостачанням в Україні спричинене посиленням російських обстрілів: за три доби окупанти завдали 78 ударів по енергооб’єктах. Росія постійно змінює тактику обстрілів та збільшує їхню інтенсивність. Якщо у 2022 році було 11 масованих атак на енергосистему, спрямованих переважно на електростанції, то лише за останні три доби – 78 ударів по енергетичній інфраструктурі. Зараз під ударами і електростанції, і об’єкти передачі електроенергії. Українська енергосистема вже п’ятий рік працює в умовах постійних атак, а із такими масштабами та тривалістю руйнувань не стикалася жодна енергосистема світу.

Голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов заявив, що лівий берег Києва ризикує взимку залишитися без опалення, води та електроенергії. За його словами, місто не забезпечило альтернативних джерел теплопостачання, а Деснянський район не отримав коштів на підготовку до зими.  

Кличко заявив, що столиця майже не виробляє власної електроенергії, тож залежить від централізованого постачання. Тож щоб місто могло стабільно надавати комунальні послуги, об'єкти інфраструктури мають бути захищені протиповітряною обороною.

Теги: Київ місцева влада обшук Київтеплоенерго

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