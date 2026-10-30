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Небо над Самарською областю почорніло від стовпів диму після атаки на російський НПЗ (відео)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Небо над Самарською областю почорніло від стовпів диму після атаки на російський НПЗ (відео)
Місцеві бояться, що можуть розпочатися нафтові дощі
фото: кадр з відео

На нафтопереробному заводі в Новокуйбишевську зафіксували щонайменше 11 осередків пожежі

У Самарській області Росії після атаки на Новокуйбишевський нафтопереробний завод спалахнули численні пожежі. Над підприємством здіймаються густі стовпи чорного диму, які затягнули значну частину неба не лише над підприємством, але й прилеглою територією та населеними пунктами. Відео з місця події поширюють у мережі, пише «Главком».

На оприлюднених кадрах видно кілька потужних стовпів чорного диму, що підіймаються над територією заводу. Верхня частина неба над підприємством майже повністю затягнута темною хмарою.

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За повідомленнями моніторингових каналів, на території НПЗ зафіксували щонайменше 11 осередків пожежі. За їхніми даними, цього разу внаслідок однієї атаки вогонь охопив одразу кілька ділянок підприємства, а не лише окрему установку.

Офіційної інформації про масштаби пошкоджень заводу та наслідки атаки наразі немає.

Новокуйбишевський нафтопереробний завод розташований у Самарській області РФ. Підприємство входить до структури нафтової компанії «Роснефть».

Варто нагадати, що нещодавно в Омську спалахнула пожежа на території найбільшого нафтопереробного заводу Росії.

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Теги: росія нафта війна дрон обстріл

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