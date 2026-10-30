Небо над Самарською областю почорніло від стовпів диму після атаки на російський НПЗ (відео)
На нафтопереробному заводі в Новокуйбишевську зафіксували щонайменше 11 осередків пожежі
У Самарській області Росії після атаки на Новокуйбишевський нафтопереробний завод спалахнули численні пожежі. Над підприємством здіймаються густі стовпи чорного диму, які затягнули значну частину неба не лише над підприємством, але й прилеглою територією та населеними пунктами. Відео з місця події поширюють у мережі, пише «Главком».
На оприлюднених кадрах видно кілька потужних стовпів чорного диму, що підіймаються над територією заводу. Верхня частина неба над підприємством майже повністю затягнута темною хмарою.
За повідомленнями моніторингових каналів, на території НПЗ зафіксували щонайменше 11 осередків пожежі. За їхніми даними, цього разу внаслідок однієї атаки вогонь охопив одразу кілька ділянок підприємства, а не лише окрему установку.
Офіційної інформації про масштаби пошкоджень заводу та наслідки атаки наразі немає.
Варто нагадати, що нещодавно в Омську спалахнула пожежа на території найбільшого нафтопереробного заводу Росії.
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