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Кияни перекрили дорогу через тривалі відключення світла: утворився затор (відео)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Кияни перекрили дорогу через тривалі відключення світла: утворився затор (відео)
На оприлюднених кадрах видно, що на дорозі зібралася велика кількість автомобілів
фото: кадр з відео

На місці зібралося багато автомобілів, рух транспорту ускладнений

У Києві люди перекрили дорогу в районі Академ містечка через тривалі відключення електроенергії. Унаслідок цього на ділянці утворилося значне скупчення автомобілів. Відповідні кадри публікують місцеві, повідомляє «Главком».

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За попередньою інформацією, причиною протесту стали тривалі відключення світла. Також люди скаржаться на проблеми з водопостачанням та опаленням у столиці. На оприлюднених кадрах видно, що на дорозі зібралася велика кількість автомобілів, а рух транспорту ускладнений.

Жителі столиці вимагають виправити ситуацію з подачею світла
Жителі столиці вимагають виправити ситуацію з подачею світла
фото: соцмережі

Обставини події, зокрема точне місце перекриття та вимоги учасників акції, уточнюються.

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Теги: відключення світла протест затор автомобіль Київ

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