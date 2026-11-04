Кияни перекрили дорогу через тривалі відключення світла: утворився затор (відео)

На оприлюднених кадрах видно, що на дорозі зібралася велика кількість автомобілів

На місці зібралося багато автомобілів, рух транспорту ускладнений

У Києві люди перекрили дорогу в районі Академ містечка через тривалі відключення електроенергії. Унаслідок цього на ділянці утворилося значне скупчення автомобілів. Відповідні кадри публікують місцеві, повідомляє «Главком».

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За попередньою інформацією, причиною протесту стали тривалі відключення світла. Також люди скаржаться на проблеми з водопостачанням та опаленням у столиці. На оприлюднених кадрах видно, що на дорозі зібралася велика кількість автомобілів, а рух транспорту ускладнений.

Жителі столиці вимагають виправити ситуацію з подачею світла фото: соцмережі

Обставини події, зокрема точне місце перекриття та вимоги учасників акції, уточнюються.