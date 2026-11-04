Кияни перекрили дорогу через тривалі відключення світла: утворився затор (відео)
На місці зібралося багато автомобілів, рух транспорту ускладнений
У Києві люди перекрили дорогу в районі Академ містечка через тривалі відключення електроенергії. Унаслідок цього на ділянці утворилося значне скупчення автомобілів. Відповідні кадри публікують місцеві, повідомляє «Главком».
За попередньою інформацією, причиною протесту стали тривалі відключення світла. Також люди скаржаться на проблеми з водопостачанням та опаленням у столиці. На оприлюднених кадрах видно, що на дорозі зібралася велика кількість автомобілів, а рух транспорту ускладнений.
Обставини події, зокрема точне місце перекриття та вимоги учасників акції, уточнюються.
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