Кияни йдуть пішки через закритий Північний міст із лівого берега на правий (відео)

Північний міст перекрито після чергової ворожої атаки на Київ

Сьогодні, 9 листопада, жителі столиці змушені долати Північний міст пішки, щоб дістатися правого берега. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

У мережі з'явилися відеокадри, на яких зафіксовано, як люди йдуть проїжджою частиною мосту. Рух переправою наразі перекрито після чергової ворожої атаки на Київ.

😵 Кияни пішки йдуть з лівого на правий берег через закриття Північного моста — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 9, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Нагадаємо, у Києві з 9 листопада запроваджені резервні схеми сполучення між лівим та правим берегом. Міністерство внутрішніх справ України запроваджує їх, щоб розвантажити мости та оптимізувати потоки транспорту. Зокрема, поліцейські організували реверсивний рух на мосту Патона, а саме – у ранкові години (07:00–10:00) три смуги з пʼяти працюватимуть у напрямку правого берега, ввечері (16:00–20:00) – у напрямку лівого.

Як повідомляв мер столиці Віталій Кличко, науковці вже провели технічне обстеження Північного мосту, за його результатами рух дозволили відновити з тимчасовими обмеженнями.

Організація руху відбуватиметься наступним чином:

З лівого на правий берег – однією смугою, виключно для пасажирського транспорту.

З правого на лівий берег — двома смугами для пасажирського транспорту та легкових автомобілів.

За даними патрульної поліції, біля Південного мосту вантажний транспорт, який рухається з лівого берега на правий, скеровуватимуть в обʼїзд – через Дарницький міст. Для легкового і громадського транспорту обмеження не запроваджуються.