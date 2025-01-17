Дружина комбрига Білецького відкрила таємницю про суперсилу їхнього сина

Тетяна Даниленко розповіла, що Северин володіє дивними і несподіваними талантами

Молодшому синові командира Третьої Штурмової бригади Андрія Білецького сьогодні виповнилося три роки. Про це повідомила дружина засновника «Азова» телеведуча Тетяна Даниленко і розповіла про суперсилу їхнього малюка.

«Северину сьогодні вже три роки», – написала вона і додала, шо час минув так швидко, що вони не встигли ще похрестити сина, організувати хоч одне «нормальне свято як у всіх» та не зробили жодної свільної фотосесії.

Андрій Білецький із сином Северином фото: Тетяна Даниленко, Facebook

Тетяна Даниленко розповіла, що Северин володіє дивними і несподіваними талантами: зокрема, він ніколи не плутає право і ліво, цікавиться картами та ніколи не втомлюється від вражень.

Тетяна Даниленко з сином Северином фото: Тетяна Даниленко, Facebook

«Кожен малюк його віку володіє якоюсь суперсилою. Його сестричка Христя, наприклад, у цей час знала всі дитячі книжечки напамʼять. Натомість Северин не дослухав у своєму житті жодного віршика. А володіє він зовсім іншими дивними і несподіваними талантами. Наприклад, орієнтується у просторі: «повертай зараз праворуч, а потім прямо, потім наліво», – каже він мені, коли я забуваю, як правильно їхати і вмикаю карту. Він взагалі ніколи не плутає право і ліво) Цікавиться картами та інструкціями. Завжди складає плани. Ніколи не втомлюється від нових вражень і спілкування», - написала дружина Білецького.ті

Северин біля Меморіалу захисникам України на Майдані Незалежності фото: Тетяна Даниленко, Facebook

Журналістка розповіла, що їхній син не за віком шкодує тваринок: «не буду брати в ручки кошеня, боюсь його занадто сильно схопити і пошкодити».

Ще Северин, за словами мами, обожнює гратися з дітьми будь-якого віку та, на відміну від батьків, є абсолютним, 100%-им екстравертом.

«З днем народження, малюче! Рости великим у вільній Україні!», – додала Даниленко.

Северину Білецькому виповнилося три роки фото: Тетяна Даниленко, Facebook

Нагадаємо, командир Третьої штурмової Андрій Білецький в інтервʼю Наталії Мосейчук вперше розповів про своє дитинство, відносини з батьками і власне уявлення здорової родини. Мати з батьком хотіли, аби син отримав юридичну освіту, але Андрій Білецький мріяв вступити на історичний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, який і досі вважає найкращим в Україні. Батьки вибір не схвалили, але не стали перешкоджати сину досягнути мети.

Мати Андрія Білецького померла в Києві внаслідок важкої хвороби на початку повномасштабної війни. Жінка відмовилась від лікування за кордоном. 70-річний батько у перші ж дні вторгнення Росії пішов у тероборону. Нині мешкає у Києві.

До слова, командир Третьої штурмової бригади зробив жорстку заяву про анексію Криму.