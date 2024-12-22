У США зникла конгресвумен. У історію втрутився Маск

Кет Грейнджер потрапила до пансіонату для недужих із деменцією

У США несподівано зникла 81-річна конгресвумен республіканка Кей Грейнджер. Вона не з’являлася на робочому місці з середини липня. Телефонні дзвінки колег політикиня ігнорувала, на повідомлення не відповідала. Про це пише газета Dallas Express.

Грейнджер уперше була обрана до Палати представників від штату Техас 1997 року. 2023 року вона повідомила, що не візьме участі у наступних виборах. На них переміг республіканець Крег Голдман, проте він складе присягу лише 3 січня – до того часу Грейнджер продовжує виконувати свої обов'язки. Однак конгресвумен ними відверто нехтувала. Це при тому, що перевага республіканців у Конгресі становить лише кілька голосів і кожен із них був вирішальним.

Журналіст газети Dallas Express Карлос Турсіос вирішив з'ясувати, чому склалася така ситуація. Спроби додзвонитися до вашингтонського офісу Грейнджер не мали успіху. Прийомна конгресуман у її виборчому окрузі виявилася покинутою.

Таємниця розкрилася завдяки одному з читачів видання, який повідомив, що політикиня з липня живе в пансіонаті для людей похилого віку, що в техаському місті Форт-Уерт. Ця медична установа спеціалізується на допомозі недужим із деменцією та втратою пам'яті. Кей Грейнджер потрапила туди після того, як її знайшли на вулиці. Літня жінка не розуміла, де перебуває.

Щомісячне утримання в пансіонаті вартує 4000 доларів. Весь цей час політикиня продовжує отримувати зарплату. Два мільйони мешканців округу залишилися без представництва.

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