Росіяни атакували Золочів на Харківщині: постраждала жінка

На території населеного пункту зафіксовано влучання трьох КАБів

Російська армія ввечері 6 січня завдала авіаударів по селу Золочів у Харківській області, постраждала жінка. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

«За даними слідства, 6 січня близько 17:25 збройні сили РФ завдали авіаційні удари по с. Золочів Богодухівського району», – йдеться у повідомленні.

фото: Харківська обласна прокуратура

На території населеного пункту зафіксовано влучання трьох КАБів.

Пошкоджено щонайменше 30 приватних домоволодінь, два багатоквартирних будинки, господарчі приміщення, автомобіль, лінії електромережі.

фото: Харківська обласна прокуратура

Як зазначається, у 61-річної жінки гостра реакція на стрес.

Нагадаємо, восени й узимку 2024 року Україна відбила операції Росії щодо окупації Харкова, Сум і Запоріжжя. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю в етері телемарафону.

До слова, 4 січня під час пожежі у психоневрологічному інтернаті у місті Південне, що на Харківщині постраждали шестеро людей. Внаслідок тяжких опіків один пацієнт інтернату помер у лікарні.