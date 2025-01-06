Росіяни атакували Золочів на Харківщині: постраждала жінка
На території населеного пункту зафіксовано влучання трьох КАБів
Російська армія ввечері 6 січня завдала авіаударів по селу Золочів у Харківській області, постраждала жінка. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
«За даними слідства, 6 січня близько 17:25 збройні сили РФ завдали авіаційні удари по с. Золочів Богодухівського району», – йдеться у повідомленні.
На території населеного пункту зафіксовано влучання трьох КАБів.
Пошкоджено щонайменше 30 приватних домоволодінь, два багатоквартирних будинки, господарчі приміщення, автомобіль, лінії електромережі.
Як зазначається, у 61-річної жінки гостра реакція на стрес.
Нагадаємо, восени й узимку 2024 року Україна відбила операції Росії щодо окупації Харкова, Сум і Запоріжжя. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю в етері телемарафону.
До слова, 4 січня під час пожежі у психоневрологічному інтернаті у місті Південне, що на Харківщині постраждали шестеро людей. Внаслідок тяжких опіків один пацієнт інтернату помер у лікарні.
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