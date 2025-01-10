На Вінниччині чоловік і жінка посварилися через зрізані вишні: що вирішив суд

Між колишнім подружжям виникла сварка через плодові дерева

Суд визнав винним жителя Липовця, що на Вінниччині, винним у скоєнні психологічного домашнього насильства щодо ексдружини. Про це повідомляє пресслужба Вінницького апеляційного суду.

Зазначається, що між колишнім подружжям виникла сварка. Причиною стало те, що жінка зрізала плодові дерева, які посадив батько чоловіка.

Як пояснила постраждала, фразу ексчоловіка «різатиму тебе до смерті за ті вишні» вона тоді сприйняла як реальну погрозу. Розповіла, що він часто принижує її: обзиває, показує образливий жест, нецензурно висловлюється.

Вінницький апеляційний суд погодився з рішенням суду першої інстанції, що Сергій Д. скоїв домашнє насильство психологічного характеру.

«Пояснення потерпілої, аудіо- та відеозаписи, де зафіксовано активні дії та висловлювання, лайку та погрози, свідчать про прояв домашнього насильства стосовно колишньої дружини», – переконаний Вінницький апеляційний суд.

У постанові суд зауважує: посилання на те, що Сергій Д. має психологічні травми внаслідок проходження військової служби та прив’язаність до посаджених його батьком дерев, не спростовують висновок Липовецького районного суду про наявність в діях чоловіка складу інкримінованого йому правопорушення.

Раніше суд оштрафував жителя Вінниччини за невиконання батьківських обов’язків, після того, як його 14-річний син став винуватцем дорожньо-транспортної пригоди.