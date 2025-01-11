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Пожежа в Дніпрі забрала життя трьох людей

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Пожежа в Дніпрі забрала життя трьох людей
Пожежа охопила будинок в Дніпрі
фото: ДСНС Дніпропетровщини

У Самарському районі міста Дніпро загорівся приватний будинок. Внаслідок пожежі загинуло троє людей

11 січня на вулиці Солов'їній Самарського району міста Дніпро в одному з будинків приватного житлового сектору виникла пожежа. Троє людей під час пожежі загинули. Про це йдеться у повідомленні ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

«Вночі 11 січня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому секторі на вулиці Солов'їній Самарського району міста Дніпро», – повідомляє ДСНС.

Рятувальники прибули на місце пожежі та встановили, що загорівся одноповерховий житловий будинок на площі 60 кв.м.

Всередині помешкання вогнеборці виявили обгорілі тіла трьох загиблих людей. Під час пожежі загинула жінка 1980 року народження, та двоє чоловіків, 1978 та 1979 років народження.

Пожежу вдалось ліквідувати о 04:00.

До гасіння займання залучено 14 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Раніше ми писали, що в Ірпені вдень 10 січня виникла пожежа у приватному житловому будинку. Прибувши на місце, вогнеборці виявили тіла двох людей без ознак життя, ще одного загиблого знайшли під час ліквідації вогню.

Нагадаємо, що поліцейські Київщини розшукали батьків, які 2 січня покинули новонародженого хлопчика на вулиці в сумці. 

 

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Теги: пожежа Дніпро будинок жінка чоловік

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