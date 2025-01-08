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Чоловік пропагандистки Симоньян пережив клінічну смерть і перебуває в комі

Ірина Бура
glavcom.ua
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Чоловік пропагандистки Симоньян пережив клінічну смерть і перебуває в комі
Раніше – у 2008 і 2010 роках – у Кеосаяна було два інфаркти
фото з відкритих джерел

Путінська пропагандистка закликала росіян молитися за її чоловіка

Російський пропагандист Тигран Кеосаян пережив клінічну смерть, зараз він перебуває в комі. Про це повідомила його дружина Маргарита Симоньян.

«До останнього не хотіла, але, оскільки вже почали телефонувати репортери, напишу сама. Мій чоловік, Тигран Кеосаян, пережив клінічну смерть і перебуває в комі. У нього, як багато хто знає, давним-давно дуже хворе серце. Я не вмію записувати відео в реанімації і робити селфі своїх ридань, тому прошу пробачити мене, що не пишу в соцмережі. Тигранова мама, як і моя, живуть із нами. Описувати стан жінки, яка два роки тому втратила старшого сина, а тепер з останніх сил чекає, що Господь змилостивиться над молодшим, неможливо», – написала Симоньян.

Також путінська пропагандистка закликала росіян молитися за її чоловіка.

За даними росЗМІ, пропагандист потрапив до лікарні наприкінці грудня. Лікарі оцінюють його стан як вкрай важкий.

Раніше – у 2008 і 2010 роках – у Кеосаяна було два інфаркти.

Тигран Кеосаян – російський і вірменський актор кіно і телебачення, кінорежисер, сценарист, телеведучий і пропагандист. З 2016 року – ведучий вечірнього розважального сатиричного шоу «Международная пилорама» на телеканалі «НТВ».

У 2022 році, після вторгнення Росії в Україну, Європейський союз, Велика Британія, Канада та низка інших країн ввели проти Кеосаяна персональні санкції.

Також у червні 2022 року МЗС Казахстану внесло Кеосаяна до списку небажаних персон.

Нагадаємо, російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що вже й без результатів слідства знає, що в теракті у підмосковному музичному центрі «Крокус Сіті Хол» «винна Україна».

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