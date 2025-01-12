Дівчина попросила руки і серця свого хлопця-військового і одружилася з ним у реанімації

Лікарі кілька разів перепитували в Михайла, чи він свідомо відповів нареченій: «Так»

Військовослужбовець Михайло Гуржій отримав поранення у шийний відділ хребта. Трапилося це 2023 року у Бахмуті. Молодого чоловіка паралізувало, він не міг говорити. Та на п’ятий день до лікарні приїхала його дівчина, 20-річна Дарина, і попросила руки коханого. Вони розписалися просто у реанімації. Михайло перебував у важкому стані, чув пропозицію Дарини, але не міг говорити. Лікарі кілька разів перепитували в Михайла, чи він свідомо відповів нареченій: «Так». Про це йдеться у сюжеті «Радіо «Свобода».

«Я одразу його знайшла у лікарні. Приїхали з батьками до нього. Я мамі сказала, що хочу Михайлові зробити пропозицію. І мої батьки це зрозуміли, наголосивши лише, щоб тільки я його не залишила. Все було усвідомлено і обдумано. Ми серйозно зустрічались із літа 2022 року. Лікарі приходили до Михайла кілька разів і запитували, чи він погоджується на одруження, щоб потім не виникали ніякі проблеми, що я його на собі одружила. Нас розписали. А 6 липня 2023 року ми приїхали у центр «Модричі» на реабілітацію і відтоді тут», ‒ каже Дарина Гуржій.

Михайло розповідає, дружина дуже його мотивує, та руки, все ж, інколи опускаються.

«Просто дуже тяжко, що у тебе, наприклад, щось не виходить. Намагаєшся зробити, а це банально не виходить. Ціле життя прожив, у тебе все працювало. А тут не можеш виправити помилку в телефоні, написати щось у комп’ютері», – каже Михайло Гуржій.

Дарина повторює, що йому вдається багато речей. І наголошує на разючій різниці за час після поранення. Адже Михайло вже може стояти на тренажерах більш ніж 10 хвилин і при спеціальній підтримці робить кілька кроків, працює за комп’ютером, тримає телефон, сам їсть. Протягом майже двох років після поранення, операцій і реабілітації прогрес помітний.

Вийти з депресії допомогло також спілкування з рідними загиблих побратимів. Михайло каже – пообіцяв їм втілити мрії товаришів.

«Павло все життя мріяв копанку собі викопати і запустити раків. І Міша пообіцяв його сестрі, що зробить це, коли стане на ноги», – розповіла Дарина.

Під час реабілітації Михайло та Дарина обвінчалися. Нині ветеран ЗСУ продовжує боротися за своє здоров’я.

Раніше 24-річний капітан ЗСУ Павло із позивним Кактус, боєць 105-ї бригади територіальної оборони, розповів, як йому вперше вдалося поцілувати кохану на базі НАТО.

Також військовий встановив рекорд, який не можуть побити вже чверть століття.

Крім того, солдат розповів, що робить на фронті після того, як став Героєм України.