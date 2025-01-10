Київ прощається з військовим Андрієм Кузьменком. У нього лишилась вагітна дружина

Відспівування пройшло у Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві

Офіцер Андрій Кузьменко загинув у ніч проти 4 січня 2025 року

Сьогодні, 10 січня, у Києві відбулося прощання із українським захисником Андрієм Кузьменком. Він був офіцером Збройних сил України, морським піхотинцем і чоловіком української журналістки Анастасії Федченко.

Так, Андрій Кузьменко служив у морській піхоті. Чоловік добровільно мобілізувався до ЗСУ 2023 року. Того ж року Анастасія Федченко та Андрій Кузьменко побралися.

Офіцер Андрій Кузьменко загинув у ніч проти 4 січня 2025 року. Відомо, що подружжя чекало на поповнення в родині – незабаром Анастасія Федченко має народити доньку.

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фото: facebook.com/yan.dobronosov

«Я називала тебе коханням усього мого життя. І так і є. Мій найкращий друг, захисник, моя опора. Батько нашої дитини. Люблю тебе і завжди любитиму. У якому вимірі ти би не був. Андрія не стало. І мого серця не стало», – написала Федченко.

Відспівування пройшло у Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві. Поховають захисника на Алеї Героїв Лісового цвинтаря.

Нагадаємо, 12 жовтня, об 11:00 у Гарнізонному храмі розпочався похорон захисників України. Люди у Львові зібралися біля храму, аби попрощатися із військовими, зокрема зятем мовознавиці Ірини Фаріон, військовослужбовцем Національної гвардії Василем Особою.

Раніше у Гарнізонному храмі Святих апостолів Петра і Павла у Львові відбувся парастас за загиблим Василем Особою, зятем відомої мовознавиці Ірини Фаріон.

💔 В мережу виклали щемливі кадри з церемонії прощання із захисником та зятем Ірини Фаріон Василем Особою pic.twitter.com/o5cVkxSXNH — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 12, 2024

Особа є уродженцем міста Добромиль Львівської області. У 2013-2014 роках був учасником Революції Гідності. Із січня 2022 розпочав військову підготовку. Боронив суверенітет та територіальну цілісність Батьківщини у лавах 4-ї бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука Національної гвардії України. Загинув 6 жовтня на Сіверському напрямку у бою із окупантами.