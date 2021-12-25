ДТЕК назвав причину масових аварій електромереж на Київщині

Об’єм споживання електроенергії в Київській області в грудні 2021 зріс на 45 млн кВт/г порівняно з груднем 2020 року

Однією з причин виникнення аварій на мережах в Київській області є значне підвищення навантаження на мережі через одночасне ввімкнення обігрівачів. Про це повідомили в компанії ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Об’єм споживання електроенергії в Київській області в грудні 2021 зріс на 45 млн кВт/г порівняно з груднем 2020 року. Це призводить до аварій на електромережах та відключення споживачів.

«В цілому по області ситуація з аварійністю на мережах, що може бути спричинена зростання навантаження на них, знижується. Зокрема в 2021 році кількість аварій знизилась на 9% в порівнянні з 2020 роком. Разом з тим, спостерігаємо, що в густонаселених районах та містах області, аварійність на мережах лишається високою, а в окремі періоди – навіть зростає. Зокрема в Бучанському районі», – зазначають в офіційному повідомленні ДТЕК Київські регіональні електромережі.

В компанії кажуть, що причиною цього є значне зростання споживання електроенергії через підвищення ціни на газ. Клієнти Київщини дедалі частіше користуються електроенергією для обігріву будинків, що приводить до зростання навантаження на мережі.

«Електромережі розраховані та спроектовані на коефіцієнт одночасності включення потужності в середньому 0,3. Коли одночасно вмикаються енергоємні прилади, такі як електрокаміни, він значно зростає до показника 1, що може приводити до аварій на обладнанні та мережах», – пояснюють в компанії.

Мережі, не витримують такого зростання навантаження через те, що зношені на 70% по Київській області. В компанії кажуть, що модернізувати достатньо їх не могли через діючу до 2020 року систему тарифоутворення. Вона не давала змоги інвестувати в оновлення мереж відповідно до розвитку області.

В 2021 році інвестиційну програму збільшили в 112% завдяки переходу на нову модель тарифоутворення – RAB-тариф. Компанія створила системний план модернізації мереж до 2030 року.

«Разом з тим сьогодні ми закликаємо клієнтів до свідомого використання електроприладів, розуміючи, що значне підвищення об’ємів використання енергоємних приладів підвищує ризики аварій на електромережах. Компанія робить все можливе, аби модернізувати мереж та оперативно реагувати на аварійні ситуації, що стаються», – зазначають у компанії.

Раніше компанія ДТЕК Ріната Ахметова придбала додаткові партії вугілля з США, збільшивши законтрактований обсяг поставок в півтора рази до 620 тис. т.

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