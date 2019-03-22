У центрі Києва не розминулися дві автівки: Opel влетів у будинок (фото, відео)



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Обидва автомобілі отримали серйозні пошкодження Фото: Інформатор

Зіткнення сталося на перетині вулиць

У ніч на п’ятницю, 22 березня, в Києві на перетині вулиць Антоновича та Жилянської сталася ДТП: зіткнулися Ford Kuga і Opel Zafira. Обидві машини розлетілися по різних сторонах дороги.

Аварія трапилася близько 1:30. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, Ford їхав по Жилянській, а Opel - по Антоновича. На перетині вулиць сталося зіткнення. Після нього обидва автомобілі розлетілися в різні боки, а Zafira вилетіла на тротуар і влетіла в будинок.

На щастя, допомога медиків нікому не знадобилася. Однак варто зазначити, що обидві машини отримали серйозні пошкодження.

На час оформлення ДТП на цій ділянці дороги були зайняті кілька смуг. Патрульні склали адміністративні матеріали за фактом події. Винуватця ДТП уже визначить суд.

Нагадаємо, 21 березня в Києві біля станції «Дорогожичі» сталася ДТП з постраждалими. Маршрутний автобус №155 на пішохідному переході збив трьох людей. Постраждалих госпіталізували в лікарню.