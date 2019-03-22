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    У центрі Києва не розминулися дві автівки: Opel влетів у будинок (фото, відео)

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    Обидва автомобілі отримали серйозні пошкодження - У центрі Києва не розминулися дві автівки: Opel влетів у будинок (фото, відео)
    Обидва автомобілі отримали серйозні пошкодження
    Фото: Інформатор

    Зіткнення сталося на перетині вулиць

    У ніч на п’ятницю, 22 березня, в Києві на перетині вулиць Антоновича та Жилянської сталася ДТП: зіткнулися Ford Kuga і Opel Zafira. Обидві машини розлетілися по різних сторонах дороги.

    Аварія трапилася близько 1:30. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, Ford їхав по Жилянській, а Opel - по Антоновича. На перетині вулиць сталося зіткнення. Після нього обидва автомобілі розлетілися в різні боки, а Zafira вилетіла на тротуар і влетіла в будинок.

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    На щастя, допомога медиків нікому не знадобилася. Однак варто зазначити, що обидві машини отримали серйозні пошкодження.

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    У центрі Києва не розминулися дві автівки: Opel влетів у будинок (фото, відео)
    У центрі Києва не розминулися дві автівки: Opel влетів у будинок (фото, відео)
    У центрі Києва не розминулися дві автівки: Opel влетів у будинок (фото, відео)
    У центрі Києва не розминулися дві автівки: Opel влетів у будинок (фото, відео)
    У центрі Києва не розминулися дві автівки: Opel влетів у будинок (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На час оформлення ДТП на цій ділянці дороги були зайняті кілька смуг. Патрульні склали адміністративні матеріали за фактом події. Винуватця ДТП уже визначить суд.

    Нагадаємо, 21 березня в Києві біля станції «Дорогожичі» сталася ДТП з постраждалими. Маршрутний автобус №155 на пішохідному переході збив трьох людей. Постраждалих госпіталізували в лікарню.

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