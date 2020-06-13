Патрульні показали, як водії приховують номери від автофіксації порушень ПДР



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У поліції попереджають, що все одно доведеться нести відповідальність як і за порушення ПДР, так і за приховування номера

Найкращий спосіб уникнути відповідальності - не порушувати

Після початку роботи автофіксації порушень ПДР в Україні водії почали вдаватися до різних заходів, щоб система не розпізнала державний номер.

Про це заявив перший заступник голови департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в Facebook.

«Винахідливість деяких водіїв не перестає дивувати. Як тільки заробили камери автоматичної фіксації, як посипалися питання: а що, якщо закрити ДНЗ, замалювати символи, чи розпізнає його система, чи вдасться таким порушникам уникнути покарання?

Розповідаю: якщо навіть якимось чином ховається ДНЗ на авто, повністю або один чи кілька символів, і навіть якщо камера автоматичної фіксації не зможе розпізнати знак і зафіксувати це порушення, то відповідальність все одно настане», - написав поліцейський.

За його словами, патрулі на дорогах завжди зможуть зупинити водіїв за подібні порушення. Наприклад, за експлуатацію авто без номерного знаку або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів, або з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, закритим іншими предметами, в тому числі з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію.

Можуть зупинити і якщо номер забруднений, і це не дозволяє чітко визначити символи номерного знаку з відстані 20 метрів.

За це передбачено штраф у розмірі 170 грн. За повторне порушення - штраф 255 грн або громадські роботи та оплатне вилучення транспортного засобу чи без такого.

«Ось вам приклади такого порушення. Різні способи йдуть в хід: хтось малює, хтось стирає цифри. Ці водії отримали свої постанови. Наостанок, порада від мене: найкращий спосіб уникнути відповідальності - не порушувати», - додав Білошицький.

Нагадаємо, 1 червня система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР запрацювала в Києві та на автомагістралях Київської області. Камери встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

2 червня правоохоронці надіслали перші 2400 «листів щастя» через порушення швидкісного режиму.

Власники автомобілів в Україні вже почали отримувати штрафи з камер автофіксації, звані в народі «листами щастя». Повідомлення про порушення правил дорожнього руху надходять зареєстрованим автовласникам. На них показані фото, відео та місце порушення ПДР. Також є пропозиція сплатити штраф з 50-відсотковою знижкою.

Система автоматичної фотовідеофіксації мала розпочати роботу 1 травня, але її відклали через карантин.

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