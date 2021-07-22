Сміттєвий колапс на Київщині: збитки довкіллю сягають майже 9 млн грн (фото)

Під час позапланової перевірки Баришівської селищної ради було виявлено масштабне засмічення території відходами

Суд зобов'язав місцеву владу Баришівки налагодити процес управління відходами

За позовом Державної екологічної інспекції суд зобов’язав Баришівську селищну раду налагодити процес управління відходами. Таким чином Держекоінспекція вперше зобов’язала орган місцевого самоврядування розробити Схему санітарної очистки населеного пункту у судовому порядку. Про це повідомив голова ДЕІ Андрій Мальований.

Він нагадав, що під час позапланової перевірки Баришівської селищної ради було виявлено масштабне засмічення території відходами. Збитки довкіллю склали майже 9 млн грн.

Тож, інспекція підготувала судовий позов щодо бездіяльності органу місцевого самоврядування та з вимогами налагодити процес управління відходами.

Окрім розробки Схеми саночистки, суд зобов’язав Баришівську селищну раду:

вирішити питання щодо розміщення на своїй території об`єктів поводження з відходами (контейнерів, сортувальних ліній, переробних потужностей тощо);

організувати у повному обсязі збирання і видалення побутових відходів, у тому числі відходів дрібних виробників, створити полігони для їх захоронення, а також забезпечити роздільне збирання корисних компонентів цих відходів.

Також суд прийняв рішення заборонити діяльність з вивезення відходів, яку здійснює Баришівський ЖЕК. Тепер у смт Баришівка мають на конкурсних засадах визначити нового виконавця таких послуг.

За невиконання рішення суду посадовим особам органу місцевого самоврядування загрожує кримінальна відповідальність за статтею 382 Кримінального кодексу (штраф 537 тис. - 1,1 млн грн або позбавлення волі на строк до трьох років)

Схема санітарної очистки населеного пункту передбачає комплекс заходів щодо поводження з відходами (збір, транспортування, захоронення, переробка сміття тощо). Нерідко масштабні порушення - несанкціоновані сміттєзвалища, неналежна утилізація сміття та інші, пов'язані саме з відсутністю Схем саночистки.