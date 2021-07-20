За шкоду екології підприємства Києва та області за пів року сплатили понад 2 млн грн

У добровільному порядку підприємствами-порушниками було сплачено лише 342 тис. грн

За перше півріччя 2021 року суб’єкти господарювання у Києві та Київській області, у яких в результаті перевірок у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів були виявлені порушення, сплатили до державного бюджету України 2,162 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції столичного округу.

Так, у добровільному порядку підприємствами-порушниками було сплачено 342 тис. грн на підставі пред’явлених Інспекцією претензій. Решта сплачена згідно з судовими рішеннями в результаті розгляду позовів Державної екологічної інспекції столичного округу і становить 1,82 млн грн.

«Ці цифри покликані ще раз проілюструвати, що підприємства відшкодовують збитки, заподіяні навколишньому природному середовища, але випадки добровільного сплачування в рази нижчі, – зазначили в Інспекції. – За кожну шкоду природньому середовищу суб’єкти господарювання отримають значні фінансові витрати та понесуть відповідальність, тому застерігаємо та попереджаємо!».

Як повідомлялося, на початку липня Державна екологічна інспекція провела перевірку найбільшого забруднювача повітря у Київській області. Йдеться про Трипільську ТЕС, яка здійснює постачання електроенергії на Черкащині, Житомирщині та Київщині.

Державна екологічна інспекція готує позовні заяви до суду з вимогами припинити діяльність 13 суб'єктів господарювання, що займаються поводженням з медичними відходами на Київщині.

Читайте також: