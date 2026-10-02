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Агентка угорської спецслужби передавала дані про військові об’єкти України: суд виніс вирок

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Агентка угорської спецслужби передавала дані про військові об’єкти України: суд виніс вирок
Службі безпеки України вдалося затримати її та спільника під час спецоперації
фото: СБУ

Жінка працювала кухаркою у військовій частині та отримала щонайменше €1 тис. за передану інформацію

На Закарпатті суд визнав винною у державній зраді 38-річну жительку села Геча Берегівського району, яка передавала представнику угорської спецслужби інформацію про військові об’єкти та оборонні можливості регіону. Жінку засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це в коментарі «Суспільному» повідомила речниця Закарпатської обласної прокуратури Марина Безега, пише «Главком».

За даними слідства, жінка познайомилася з представником угорської спецслужби ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Згодом він запропонував їй співпрацю та передав мобільний телефон із встановленими застосунками для конспіративного зв’язку.

Спочатку її завдання полягали у зборі інформації про військові об’єкти на Закарпатті. Зокрема, вона мала стежити за переміщенням та появою в області військової техніки, літаків і гелікоптерів.

У лютому 2025 року жінка влаштувалася кухаркою до однієї з військових частин у Берегівському районі. Це дало їй доступ до внутрішньої інформації, яку вона передавала своєму спільнику. Той, своєю чергою, контактував із представником угорської спецслужби.

За даними правоохоронців, жінка передавала відомості про військовослужбовців, діяльність військової частини, організацію харчування, оборонні системи та іншу інформацію. Також вона фотографувала військові об’єкти й надсилала зроблені знімки.

За виконання поставлених завдань жінка отримала щонайменше €1 тис. Її та ще одного фігуранта затримали у травні 2025 року. Як встановили правоохоронці, обома агентами керував кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини.

Суд визнав жінку винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Їй призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. До набрання вироком законної сили засуджена залишатиметься під вартою без можливості внесення застави.

Варто нагадати, що Служба безпеки України затримала військовослужбовця, якого підозрюють у передачі російській спецслужбі інформації про українські позиції на Донеччині. За даними слідства, він передавав ФСБ відомості про напрямки руху та бойові завдання свого підрозділу, а також наслідки російських ударів.

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Теги: СБУ суд зрадники Закарпаття

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