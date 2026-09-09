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Крупа, її чоловік та син постануть перед судом за незаконне збагачення на 160 млн грн

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Крупа, її чоловік та син постануть перед судом за незаконне збагачення на 160 млн грн
Слідство встановило, що частину коштів родина Крупи легалізувала через фіктивний продаж нерухомості
фото: ДБР

НАБУ передало до суду справу колишньої голови Хмельницької МСЕК та двох членів її родини

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду обвинувальний акт щодо колишньої голови Хмельницької МСЕК, ексдепутатки Хмельницької обласної ради Тетяни Крупи, її чоловіка Володимира та сина Олександра. Їх обвинувачують у незаконному збагаченні, недекларуванні майна та легалізації коштів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву НАБУ.

За версією слідства, у 2020-2024 роках Крупа незаконно збагатилася приблизно на 160 млн грн. До схеми, за даними НАБУ, вона залучила чоловіка та сина.

Слідство встановило, що частину коштів Крупа легалізувала через фіктивний продаж нерухомості. Надалі, за сприяння чоловіка, гроші вивезли за кордон та розмістили на рахунках у закордонних банках.

Йдеться про період, коли Крупа очолювала КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» та була депутаткою Хмельницької обласної ради.

Обвинувальний акт стосовно Крупи, її чоловіка та сина тепер розглядатиме суд. Їхня вина має бути доведена в судовому порядку. Окремо триває справа щодо невістки Крупи Катерини. Хмельницький суд розглядає обвинувальний акт щодо неї за статтею про декларування недостовірних відомостей.

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо невістки колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи – Катерини Крупи. Експосадовицю Міністерства юстиції обвинувачують у тому, що вона не задекларувала $540 тис. на рахунку в австрійському банку.

Нагадаємо, 4 жовтня 2024 року ДБР повідомило, що викрило тодішню очільницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу та її сина – керівника обласного управління Пенсійного фонду – на незаконному збагаченні. Під час обшуків правоохоронці виявили майже $6 млн готівкою у різних валютах, а також низку медичних документів і списки з прізвищами та діагнозами.

5 жовтня Крупі повідомили про підозру в незаконному збагаченні. 7 жовтня суд заарештував її на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 500 млн грн.

Після резонансу навколо справи РНБО доручила перевірити та переглянути необґрунтовані рішення щодо встановлення інвалідності посадовцям, а також провести аудит відповідних пенсійних нарахувань.

4 вересня 2025 року Вищий антикорупційний суд змінив Тетяні Крупі запобіжний захід, звільнивши її з-під варти та зменшивши заставу до 20 млн грн. Згодом заставу внесли в повному обсязі.

27 жовтня НАБУ повідомило про завершення досудового розслідування щодо колишньої очільниці МСЕК, а також її чоловіка та сина. За даними слідства, упродовж 2020-2024 років Крупа незаконно отримала приблизно 160 млн грн, залучивши до схеми членів своєї родини.

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Теги: суд корупція в Україні корупція Тетяна Крупа

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