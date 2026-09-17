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Суд повернув міську голову Умані до виконання обов'язків

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Суд повернув міську голову Умані до виконання обов'язків
Мер Умані заявила про підписи померлих у документах за її відкликання
скриншот з відео

Ірина Плетньова заявила про підписи померлих та сторонніх людей серед зібраних за її відкликання

Адміністративний суд призупинив дію рішення з'їзду партії «За майбутнє» про відкликання міської голови Умані Ірини Плетньової. Вона заявила, що продовжує виконувати обов'язки очільниці міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Плетньової.

Міська голова подякувала суду за розгляд справи та заявила про порушення, які, за її словами, були допущені під час процедури відкликання.

Зокрема, Плетньова стверджує, що серед зібраних за її відкликання документів були підписи людей, які не мають стосунку до Уманської громади, а також померлих осіб. Крім того, за її словами, у підписних листах були однакові або схожі почерки.

Плетньова зазначила, що ці обставини врахував суд. Водночас вона назвала «дивною ситуацією» те, що відповідні питання не розглянули голова та члени територіальної виборчої комісії.

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«Для мене це питання не особистих конфліктів чи політичних протистоянь. Є факти – вони мають бути перевірені. Є докази – вони мають отримати правову оцінку. Ми й надалі будемо послідовно відстоювати свою позицію виключно у правовому полі – у суді, мовою документів, фактів і доказів», – сказала міська голова.

Раніше Плетньова заявляла про конфлікт із народним депутатом від Уманщини Антоном Яценком. За її словами, політику «не сподобалося, що він втратив контроль над Уманню».

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Нагадаємо, 8 вересня у Києві відбувся з'їзд партії «За майбутнє», на якому ухвалили рішення про відкликання Ірини Плетньової з посади міської голови Умані.

Процедура стала першим в Україні випадком відкликання міського голови за народною ініціативою. Із кінця липня до 17 серпня ініціативна група зібрала 6710 підписів за відкликання Плетньової та передала їх на розгляд територіальної виборчої комісії.

За результатами перевірки ТВК врахувала 6421 підпис. Ще 289 підписів комісія не зарахувала з різних причин. Після цього питання про відкликання Плетньової розглянув з'їзд партії «За майбутнє», який підтримав відповідне рішення.

Нагадаємо, «Главком» взяв інтерв'ю у народного депутата Антона Яценка, який розповів свою версію подій навколо відкликання Ірини Плетньової з посади міської голови Умані. Політик заперечив твердження Плетньової про свою причетність до організації її відкликання та заявив, що рішення було ініціативою самих уманчан.

Також Яценко коментував судове оскарження рішення про відкликання Плетньової та допускав, що у разі призупинення рішення партійного з'їзду в Умані може виникнути тривале протистояння.

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Теги: суд вибори Умань

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