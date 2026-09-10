Внаслідок ранкової атаки РФ на Київщину загинула людина, є поранені

На місцях подій працюють усі оперативні служби

Внаслідок ранкової ворожої атаки на Київщину загинула одна людина. Ще двоє жителів області отримали поранення. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформує «Главком».

«На жаль, російські дрони знову забрали життя мирної людини та завдали шкоди цивільним об’єктам», – зазначив очільник ОВА.

Наслідки ворожих ударів зафіксовано в кількох районах області:

Обухівський район: внаслідок атаки загинула одна людина, ще одну травмовано. Також виникла пожежа на складському приміщенні.

Фастівський район: уламками пошкоджено будівлю ветеринарної клініки та приватний будинок. Жінка дістала осколкове поранення, медичну допомогу їй надали на місці.

Бучанський район: пошкоджено приватні будинки, виникла пожежа на відкритій території.

На місцях подій працюють усі оперативні служби. Рятувальники та правоохоронці ліквідовують наслідки атаки та документують чергові воєнні злочини РФ.

Нагадаємо, внаслідок російських атак Київщини протягом минулої доби постраждали троє людей. Найбільше пошкоджень зафіксовано у Фастівському та Бучанському районах.