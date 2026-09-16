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Забудова Київського ботсаду: Верховний Суд поставив крапку у справі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Забудова Київського ботсаду: Верховний Суд поставив крапку у справі
Судова суперечка стосовно землі у ботанічному саду тривала понад півтора року
фото: wikipedia

Під час перевірки аудитори заявили, що приватним забудовникам у Києві передали 116 га державної землі

Верховний Суд остаточно завершив судову суперечку між Національним ботанічним садом імені Миколи Гришка та Державною аудиторською службою України. 8 вересня колегія суддів Касаційного господарського суду скасувала рішення судів попередніх інстанцій і підтвердила право Держаудитслужби залишити на своєму сайті публікацію про ризики забудови території ботсаду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Держаудитслужби.

Йдеться про матеріал, оприлюднений у січні 2025 року під заголовком «Землю Національного ботанічного саду в Києві попри заборону передали під житлову забудову». Публікація з’явилася після аудиту виконання бюджетних програм Національної академії наук України.

Під час перевірки аудитори заявили, що приватним забудовникам у Києві передали 116 га державної землі Національної академії наук України. Окремо Державна аудиторська служба України звернула увагу на договір між Національним ботанічним садом імені М. М. Гришка Національної академії наук України та будівельною компанією, реалізація якого, за висновками аудиторів, створювала ризик житлової забудови на території саду.

Після оприлюднення цієї інформації Президія Національної академії наук України та Державна аудиторська служба України закликали керівництво Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка Національної академії наук України розірвати договір із забудовником.

Натомість керівництво Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка Національної академії наук України звернулося до суду. Установа вимагала видалити публікацію, стверджуючи, що поширена інформація шкодить її діловій репутації.

Судова суперечка тривала понад півтора року. У результаті Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду скасував рішення двох попередніх інстанцій та дійшов висновку, що оприлюднена Державною аудиторською службою України інформація не є недостовірною і не порушує ділову репутацію наукової установи.

Постанова Верховного Суду набрала законної сили 8 вересня 2026 року. Вона є остаточною та оскарженню не підлягає.

Раніше Офіс Генерального прокурора подав апеляцію на рішення Господарського суду Києва, який відмовився визнавати недійсним договір між Національним ботанічним садом імені Миколи Гришка НАН України та приватною компанією. У прокуратурі заявили, що угода створює ризики незаконного відчуження державного майна та земель природно-заповідного фонду. Таку ж позицію раніше висловила Державна аудиторська служба України.

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Теги: суд Київ Україна Держаудитслужба

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