«Переворот» в одній з найбільших об'єднаних громад Київщини. Хто повалив «вічну» голову?
Депутати Вороньківської сільської ради Бориспільського району на Київщині висловили недовіру голові громади
Ще одна сенсація на рівні місцевого самоврядування. Війна довго стримувала нариви, і ось... За Уманню, про яку я писав минулого тижня. прорвало ще в одному місці.
Тепер «переворот» стався в одній з найбільших за площею сільських громад Київщини – Вороньківській.
Її очолювала Любов Іванівна Чешко. Унікальний, легендарний керівник місцевої громади. Уявіть, почала керувати при Брежнєві. І керувала до цього моменту.
Оскільки громада прилягає до столиці – там сплелися інтереси багато кого. Але Чешко 46 років вдавалося лавірувати і виходити сухою з будь-яких передряг. Доходило до кримінальних справ і навіть бандитських нападів, в яких навіть були загиблі з числа близьких головихи. Але Люба Іванівна вижила і продовжила керувати своєю сильною рукою.
До складу об'єднаної Вороньківської громади, яку очолила Чешко у 2020 році, тепер входять десять населених пунктів, зокрема Вороньків, Проців, Кийлів, Старе, Мирне та Головурів. Загальна площа громади становить 667,7 кв. км.
Значну частину цієї території займають лісові масиви, а Проців і Кийлів відомі дорогою заміською нерухомістю та котеджними містечками.
Любов Іванівна приймала в себе в селі чи не всіх керівників держави, політиків з різних політичних таборів. І всі були їй вдячні.
І ось...
Цього тижня депутати Вороньківської сільської ради Бориспільського району на Київщині висловили недовіру голові громади 75-річній Любові Чешко та достроково припинили її повноваження.
Оскільки громада не бідна, елітне передмістя столиці, виборів нема, тому тут починає щось варитися особливе...
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