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«Переворот» в одній з найбільших об'єднаних громад Київщини. Хто повалив «вічну» голову?

glavcom.ua
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Вороньківська сільська рада
фото: voronkivska-sr.gov.ua

Депутати Вороньківської сільської ради Бориспільського району на Київщині висловили недовіру голові громади

Ще одна сенсація на рівні місцевого самоврядування. Війна довго стримувала нариви, і ось... За Уманню, про яку я писав минулого тижня. прорвало ще в одному місці.

Тепер «переворот» стався в одній з найбільших за площею сільських громад Київщини – Вороньківській.

Її очолювала Любов Іванівна Чешко. Унікальний, легендарний керівник місцевої громади. Уявіть, почала керувати при Брежнєві. І керувала до цього моменту.

Оскільки громада прилягає до столиці – там сплелися інтереси багато кого. Але Чешко 46 років вдавалося лавірувати і виходити сухою з будь-яких передряг. Доходило до кримінальних справ і навіть бандитських нападів, в яких навіть були загиблі з числа близьких головихи. Але Люба Іванівна вижила і продовжила керувати своєю сильною рукою.

До складу об'єднаної Вороньківської громади, яку очолила Чешко у 2020 році, тепер входять десять населених пунктів, зокрема Вороньків, Проців, Кийлів, Старе, Мирне та Головурів. Загальна площа громади становить 667,7 кв. км.

Значну частину цієї території займають лісові масиви, а Проців і Кийлів відомі дорогою заміською нерухомістю та котеджними містечками.

Любов Іванівна приймала в себе в селі чи не всіх керівників держави, політиків з різних політичних таборів. І всі були їй вдячні.

І ось...

Цього тижня депутати Вороньківської сільської ради Бориспільського району на Київщині висловили недовіру голові громади 75-річній Любові Чешко та достроково припинили її повноваження.

Оскільки громада не бідна, елітне передмістя столиці, виборів нема, тому тут починає щось варитися особливе...

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Теги: Київщина місцева влада громада самоврядування

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Микола Підвезяний

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