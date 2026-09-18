Верховний Суд відмовив ексмеру Ірпеня Карплюку у відкритті провадження щодо публікації Ірини Федорів на «Главкомі»

Позов тривав понад два роки, а Верховний Суд відмовив у відкритті касаційного провадження

Верховний Суд відмовив колишньому меру Ірпеня Володимиру Карплюку у відкритті касаційного провадження. Про це йдеться в ухвалі Верховного суду, повідомляє «Голка».

Політик понад два роки судився з головою громадської ініціативи «Голка» Іриною Федорів через її авторську колонку на «Главкомі» – «Як консерви Дубінського затягнули справу щодо Біличанського лісу». У публікації йшла мова про те, що за дерибаном Біличанського лісу стоїть Володимир Карплюк та його команда з партії «Нові обличчя».

Політик переконував суд, що авторка розмістила недостовірну інформацію, яка порушує його права на честь, гідність та ділову репутацію. Київський апеляційний суд визнав інформацію, яка наведена в авторській колонці, «оціночними судженнями та критикою публічного діяча». Це рішення Володимир Карплюк намагався скасувати у Верховному Суді.

Микола Підвезяний, головний редактор видання «Главком», яке було стороною у справі, зазначає: «Сам хід цієї справи, її тривалість свідчать про те, що противники свободи слова готові докладати максимум зусиль і максимум ресурсів, аби закрити рот журналістам та активістам. Це рішення Верховного Суду демонструє: журналістика не може існувати без права ставити незручні запитання, критикувати впливових людей і говорити про речі, які комусь дуже не хочеться бачити у медіа. Якщо за гостру, але законну критику журналісту чи активісту доводиться два роки ходити по судах, це вже питання свободи слова. І добре, коли зрештою суд нагадує: публічна особа має витримувати публічну критику. А «Главком» і надалі буде писати про те, про що інші воліють мовчати».

Адвокат Юрій Мельник, який захищав Федорів у межах проєкту «Свої люди» Bihus.Info, наголошує: «Ця справа тривала понад 2 роки, і такі позови політиків чи забудовників проти активістів і журналістів не поодинокі. На Закарпатті – кейс журналістки Олени Мудрої, яка захищає Карпати від забудови вітряками, на Харківщині – голови ГО «Хранителі» Світлани Кураксіної, яка захищає Основ’янське озеро. Це так звані SLAPP-атаки: їх подають не лише проти конкретної людини, а щоб створити «охолоджуючий ефект» у суспільстві. Вирішення проблеми – у законодавчій площині: голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин з колегами готує законопроєкт, який мінімізує ризики SLAPP-позовів. Це критично необхідно, адже активісти не повинні витрачати роки життя на безпідставні позови за захист суспільних інтересів».

На колишнього мера Ірпеня і забудовника Карплюка судді Верховного Суду Сергій Мартєв, Світлана Карпенко та Ірина Фаловська поклали обов’язок відшкодувати Ірині Федорів судові витрати.

Нагадаємо, народний депутат з фракції «Слуга народу» Олександр Горобець теж позивався до голови «Голки» і намагався довести, що у своїй публікації вона порушила його права на честь і гідність. Позиція Верховного Суду у справі Горобця була аналогічною. Політик зрештою опинився в «реєстрі боржників» і з нього стягнули майже 10 тис. грн. Отримані кошти Ірина Федорів перерахувала на ЗСУ.