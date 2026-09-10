Вивезення сміття у Боярській громаді здорожчає: названо нові розцінки

Чинні тарифи у Боярці встановили ще у липні 2022 року

Дорожчає вивезення змішаних побутових, великогабаритних, ремонтних відходів та відходів від зелених насаджень

У Боярській громаді планують змінити тарифи на вивезення побутових відходів. Для населення плату хочуть встановити на рівні 117,92 гривні на місяць з однієї людини. Зараз КП «Громада» збирає зауваження та пропозиції мешканців. Про це повідомили на сайті Боярської міської ради, інформує «Главком».

«Комунальне підприємство «Громада» Боярської міської ради доводить до відома споживачів інформацію про намір зміни тарифів на послуги з управління побутовими відходами на території Боярської міської територіальної громади», – йдеться у повідомленні.

Мова про вивезення змішаних побутових, великогабаритних, ремонтних відходів та відходів від зелених насаджень.

У КП «Громада» пояснюють, що чинні тарифи встановили ще у липні 2022 року. Відтоді, за даними підприємства, значно зросли витрати на роботу спецтехніки та вивезення сміття.

Зокрема, пальне подорожчало, а витрати на нього зросли на 53%. Також збільшилися витрати на зарплати працівників, податки та послуги сторонніх організацій. Зокрема, за даними КП, на захоронення відходів на полігонах підприємство витрачає 4,323 млн грн.

У підприємстві зазначають, що нинішні тарифи не покривають усіх витрат. Якщо їх не переглянути, КП «Громада» може не вистачати коштів на зарплати працівникам та пальне для сміттєвозів. Це, за прогнозом підприємства, може призвести до накопичення сміття та погіршення санітарного стану громади.

Якщо нові тарифи затвердять, вартість послуг для населення становитиме 117,92 грн на місяць з однієї особи. Базовий тариф на змішані побутові відходи складатиме 340,97 грн за кубічний метр. Для інших категорій споживачів вартість брендованого мішка становитиме 60 грн.

Вивезення великогабаритних відходів коштуватиме 987,32 гривні за кубічний метр, ремонтних відходів – 925,81 грн, а відходів зелених насаджень – 244,52 грн за кубічний метр.

Послуги з вивезення відходів КП «Громада» надає у Боярці, Тарасівці, Новому, Малютянці, Іванкові, Забір’ї, Жорнівці, Княжичах, Новосілках, Дзвінковому та Перевозі.

Поки що нові тарифи не затверджені, мешканці можуть подати свої зауваження та пропозиції протягом семи календарних днів із моменту оприлюднення повідомлення.

Нагадаємо, вартість послуг водоканалів у різних регіонах України зросла на десятки й навіть сотні відсотків, а в окремих населених пунктах водопостачання та водовідведення вже коштують 242 грн. За його словами, оцінювати зростання тарифів на послуги водоканалів варто за двома показниками – у відсотках та за фактичною вартістю послуг.