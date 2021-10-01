У центрі Києва водій жорстоко побив інспектора з паркування (фото)

Поліція затримала водія та відкрила кримінальне провадження

У четвер, 30 вересня, біля метро «Печерська» в центрі Києва на інспектора з паркування було здійснено жорсткий напад. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Автомобіль Skoda запаркувався у другій смузі, чим зупинив рух транспорту, який рухався позаду. Інспектор з паркування, який перебував неподалік, побачив порушення та почав складати постанову на порушника. У цей момент водій авто і наніс удар в обличчя паркувальнику.

Менш ніж за дві години поліцейські Печерського управління поліції встановили та затримали водія, 1985 року народження, у порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України.

Відділом дізнання Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Затриманому загрожує обмеження волі на строк до п'яти років.