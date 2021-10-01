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    У центрі Києва водій жорстоко побив інспектора з паркування (фото)

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    Паркувальнику знадобилась екстрена медична допомога - У центрі Києва водій жорстоко побив інспектора з паркування (фото)
    Паркувальнику знадобилась екстрена медична допомога
    Фото: Костянтин Усов/Facebook

    Поліція затримала водія та відкрила кримінальне провадження

    У четвер, 30 вересня, біля метро «Печерська» в центрі Києва на інспектора з паркування було здійснено жорсткий напад. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Автомобіль Skoda запаркувався у другій смузі, чим зупинив рух транспорту, який рухався позаду. Інспектор з паркування, який перебував неподалік, побачив порушення та почав складати постанову на порушника. У цей момент водій авто і наніс удар в обличчя паркувальнику.

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    У центрі Києва водій жорстоко побив інспектора з паркування (фото)
    У центрі Києва водій жорстоко побив інспектора з паркування (фото)
    У центрі Києва водій жорстоко побив інспектора з паркування (фото)
    Фото: Костянтин Усов/Facebook

    Менш ніж за дві години поліцейські Печерського управління поліції встановили та затримали водія, 1985 року народження, у порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України.

    Відділом дізнання Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

    Затриманому загрожує обмеження волі на строк до п'яти років.

    Теги: Національна поліція України Київ водій напад автомобіль парковка
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    У центрі Києва водій жорстоко побив інспектора з паркування (фото)