Екстрені відключення світла 23 жовтня 2026 року введено у Києві та області

Під час екстрених відключень графіки не діють

Обмеження запровадили за командою «Укренерго»

У Києві та Київській області застосували екстрені відключення електроенергії. Відповідне рішення ухвалили за командою «Укренерго». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «ДТЕК Київські електромережі».

ДТЕК нагадує, що під час екстрених відключень графіки не діють.

«В разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі», – наголосили у компанії.

Нагадаємо, у ніч проти 23 жовтня та вранці російські війська атакували енергетичні об'єкти у кількох областях України. Унаслідок ударів нові знеструмлення виникли у восьми регіонах. Без електропостачання залишилися окремі споживачі в Житомирській, Донецькій, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Хмельницькій, Харківській та Рівненській областях. Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Станом на 09:30 п'ятниці, 23 жовтня, рівень споживання електроенергії в Україні був на 3,6% нижчим, ніж у цей самий час попереднього дня. Водночас добовий максимум споживання 22 жовтня припав на ранкові години. Його показник залишився на рівні попереднього дня, 21 жовтня. Енергетики закликали українців обмежити використання потужних електроприладів із 16:00 до 22:00.