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Повітряні Силі повідомили, що РФ застосувала шість балістичних ракет по Києву: цілі були виявлені під час атаки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Повітряні Силі повідомили, що РФ застосувала шість балістичних ракет по Києву: цілі були виявлені під час атаки
РФ завдала удару по столиці шістьма балістичними ракетами по кількох районах Києва
фото з відкритих джерел

Інформація про те, чому балістичні цілі було виявлено радіолокаційними засобами безпосередньо під час атаки на Київ, встановлюється 

12 жовтня о 22:10 окупаційні війська завдали удару по кількох районах Києва, попередньо випустивши шість балістичних ракет, а також атакували Харків дев'ятьма баражуючими боєприпасами S-8000 «Бандероль». Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає «Главком».

За даними військових, балістичні цілі над столицею виявили радіолокаційними засобами безпосередньо під час атаки, оскільки інформація про пуски з території противника попередньо не надходила. Наразі причини відсутності раннього сповіщення встановлюються.

Усі деталі щодо наслідків обстрілів та роботи систем протиповітряної оборони оприлюднять у ранковому зведенні.

Раніше Сергій Флег повідомив, що відсутність фіксації запусків ракет С-400 розвідувальними службами партнерів трапляється не вперше та має певні технічні нюанси. 

Флеш закликав утриматися від передчасних висновків щодо ефективності моніторингу.

До цього, Флеш коментував ризики ймовірного припинення передачі розвідданих від США, про які повідомляють ЗМІ. Він наголосив, що інформація про підготовку та пуски балістичних ракет є критично важливою насамперед для виживання цивільного населення та своєчасного переходу в укриття. За його словами, є сподівання, що Сполучені Штати збережуть надання цих даних українській стороні.

Повідомлення у мережі про припинення надання розвідувальних даних з'явилися через вибухи у Києві. Столицю атакували балістикою, але тривога була оголошена лише після ударів.

Теги: тривога Повітряні сили ЗСУ Київ Харків балістичні ракети

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