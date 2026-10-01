Символ розвідки: у Києві до Дня захисників і захисниць України відкрито монумент сови

У сквері на вулиці Щекавицькій висадили 300 хризантем та відремонтували 1 тис. кв. м газону

Сьогодні, 1 жовтня, у День захисників і захисниць України, у сквері на вулиці Щекавицькій у Подільському районі відкрили монумент сови – символ, пов’язаний з українською військовою розвідкою. Про це повідомляє «Главком» із посилання на Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Новий елемент благоустрою доповнив оновлений простір скверу. Квітник площею 28 кв. м створений з інертних матеріалів та розрахований як «зимовий варіант», що дозволить зберігати його вигляд у холодний період.

Монумент сови та оновлений квітник стали частиною міського простору фото: Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА

фото: Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА

Також у сквері висадили 300 хризантем та відремонтували 1000 кв. м газону.

Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, у День захисників і захисниць України, виповнюється рівно 55 місяців повномасштабного спротиву агресору. За цей час воєнна розвідка України перетворилася на силу, що переписала правила сучасної війни. Керівник Офісу президента України, начальник ГУР МО України у 2020-2026 роках Кирило Буданов заявив, що справжнім прецедентом у військовій історії стало знищення ворожих винищувачів «Су» в акваторії Чорного моря. 11 вересня 2024 року бійці ГУР вперше збили російський Су-30СМ із ПЗРК безпосередньо з плавзасобу у відкритому морі, а 2 травня 2025 року вперше в історії винищувач Су-30 був знищений над морем безекіпажним дроном MAGURA V5 із ракетами Р-73.